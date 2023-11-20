Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok.

BOĞA

Bugünlerde bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.



İKİZLER

Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler hayatınıza gelecektir.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.

İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.



ASLAN

Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.

Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.



BAŞAK

Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.

Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.



TERAZİ

Bu aralar eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.

Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.



AKREP

Bugünlerde duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.

Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.



YAY

Kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz.



OĞLAK

Bugünlerde ilişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.



KOVA

Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.



BALIK

Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.

Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı olsa da iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.