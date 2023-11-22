Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.

BOĞA

Bugünlerde edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda özellikle yalnız olan Yay'lar kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler.

Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

ASLAN

Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

BAŞAK

Bu aralar dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız.

Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.

TERAZİ

Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz.

Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

AKREP

Bazı endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.

Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve anın güveninde kalmanız oldukça önemli olacak.

YAY

Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir.

Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendinizi oldukça iyi hissedebilir, geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz.

Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz.

Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

BALIK

Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.