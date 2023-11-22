PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 22 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
22 Kasım 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

22 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.

BOĞA
Bugünlerde edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk konusunda özellikle yalnız olan Yay'lar kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler.
Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

ASLAN
Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

BAŞAK
Bu aralar dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız.
Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.

TERAZİ
Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz.
Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

AKREP
Bazı endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.
Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve anın güveninde kalmanız oldukça önemli olacak.

YAY
Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir.
Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kendinizi oldukça iyi hissedebilir, geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz.
Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz.
Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

BALIK
Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.
Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
21 Kasım günlük burç yorumları 21 Kasım 2023, Salı 20 Kasım günlük burç yorumları 20 Kasım 2023, Pazartesi 19 Kasım günlük burç yorumları 19 Kasım 2023, Pazar 18 Kasım günlük burç yorumları 18 Kasım 2023, Cumartesi
A Milli Takımı taşıyan uçak Münih’e zorunlu iniş yaptı!
Münih'e zorunlu iniş!
Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen ikizleri büyüttü: Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti! Neva ile Sanberk’in son halleri parmak ısırttı
Sinan Özen ikizleri büyüttü!
3 kombinasyona uyana müjde 10.20’de verildi! Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıl kadar geriye çekiliyor
Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıl kadar geriye çekiliyor
Fakirlik yarışı! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinin havuzunda değil bu kez odada ütü yaparken poz verdi
T'ütü'ştu
3 yıllık evliliğin meyvesi! Gupse Özay kızı Jan Asya hakkında konuştu: Çocuk tam bir babacı oldu! Barış Arduç’la ilgili sözleri gülümsetti
"Çocuk tam bir babacı oldu"
SON DAKİKA