Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması mümkün olacaktır.

BOĞA

Mevsimsel geçişlerin sizi direkt etkileyebileceği bir evrede olduğunuz için soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda ve vitamin almanızda fayda var.



İKİZLER

Bu aralar arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir. Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.



ASLAN

Bugünlerde bazı duygusal konularda karar vermekte problem çekebilirsiniz.

Yaşadığınız bazı şeyler sizi planlama hususunda düşünmeye itebilir.



BAŞAK

Sosyal olduğunuz bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Özellikle ev ve aile ortamında kendi düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.



TERAZİ

Sosyal çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir. Dengeyi iyi ayarlamak için mantıkla hareket etmek gerekmekte.



AKREP

Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için düşünerek hareket etmeniz gerekebilir.

Mesleki konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.



YAY

Hissiyatınızı tam olarak ifade etmemeyi tercih ettiğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan kaçındığınız hissiyatı problem hissettirebilir.



OĞLAK

Yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.

Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.



KOVA

Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir.

Kariyer bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.



BALIK

Olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Sosyal açıdan olumlu bir dönemden geçmektesiniz.