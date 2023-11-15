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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
15 Kasım 2023, Çarşamba

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15 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması mümkün olacaktır.

BOĞA
Mevsimsel geçişlerin sizi direkt etkileyebileceği bir evrede olduğunuz için soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda ve vitamin almanızda fayda var.

İKİZLER
Bu aralar arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir. Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.

ASLAN
Bugünlerde bazı duygusal konularda karar vermekte problem çekebilirsiniz.
Yaşadığınız bazı şeyler sizi planlama hususunda düşünmeye itebilir.

BAŞAK
Sosyal olduğunuz bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
Özellikle ev ve aile ortamında kendi düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Sosyal çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir. Dengeyi iyi ayarlamak için mantıkla hareket etmek gerekmekte.

AKREP
Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için düşünerek hareket etmeniz gerekebilir.
Mesleki konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.

YAY
Hissiyatınızı tam olarak ifade etmemeyi tercih ettiğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan kaçındığınız hissiyatı problem hissettirebilir.

OĞLAK
Yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.
Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.

KOVA
Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir.
Kariyer bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.

BALIK
Olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Sosyal açıdan olumlu bir dönemden geçmektesiniz.

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