Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İlişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin. İş konusunda da çalışmak istemeyebilir, genel bir üşengeçlik sergilemekten çekinmeyebilirsiniz.

BOĞA

Aşk konusunda kendinize şans tanımalısınız.

Mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.

İKİZLER

Kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğiniz taktirde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz.

Bugünlerde kendinizde disiplin eksikliği hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu aralar düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir.

ASLAN

Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz bu da problem yaşamanıza neden olabilir. Problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını araştırmalısınız.

BAŞAK

Ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.

Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.

Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.

AKREP

Bugünlerde aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.

Özellikle yalnız olan Akrep'ler aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.

YAY

Aşk konusunda kendinizi yalnızlaştırmamalı problemleri partnerinizle konuşarak çözmelisiniz.

İlişkiyi iki kişilik yaşayarak sorunları daha kolay çözebilirsiniz.

OĞLAK

Kariyer bağlantılı konularda sözlerinizin yanlış anlaşılmaması için dikkatli olmalısınız.

Pişman olmamak için istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın.

KOVA

Aşk konusunda dürüst olmak her zaman olumlu sonuç getirecektir.

İş konusunda bugünlerde istikrar yakalayamayabilir kendinizi çalışkan hissetmeyebilirsiniz.

BALIK

Son zamanlarda belli başlı konularda kendinizi yeterince iyi ifade ettiğinizi hissedemeyebilirsiniz.

Fakat özellikle aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.