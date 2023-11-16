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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
16 Kasım 2023, Perşembe

16 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
İlişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin. İş konusunda da çalışmak istemeyebilir, genel bir üşengeçlik sergilemekten çekinmeyebilirsiniz.

BOĞA
Aşk konusunda kendinize şans tanımalısınız.
Mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.

İKİZLER
Kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğiniz taktirde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz.
Bugünlerde kendinizde disiplin eksikliği hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir.

ASLAN
Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz bu da problem yaşamanıza neden olabilir. Problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını araştırmalısınız.

BAŞAK
Ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.
Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.
Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.

AKREP
Bugünlerde aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.
Özellikle yalnız olan Akrep'ler aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.

YAY
Aşk konusunda kendinizi yalnızlaştırmamalı problemleri partnerinizle konuşarak çözmelisiniz.
İlişkiyi iki kişilik yaşayarak sorunları daha kolay çözebilirsiniz.

OĞLAK
Kariyer bağlantılı konularda sözlerinizin yanlış anlaşılmaması için dikkatli olmalısınız.
Pişman olmamak için istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın.

KOVA
Aşk konusunda dürüst olmak her zaman olumlu sonuç getirecektir.
İş konusunda bugünlerde istikrar yakalayamayabilir kendinizi çalışkan hissetmeyebilirsiniz.

BALIK
Son zamanlarda belli başlı konularda kendinizi yeterince iyi ifade ettiğinizi hissedemeyebilirsiniz.
Fakat özellikle aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.

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