Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İlişkinizde çatışmadan kaçınmak için kendinizi iyi ifade etmelisiniz.

Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin. Kendinizi istemediğiniz yüke de sokmayın.

BOĞA

Bu aralar duygusal konularda kendinize biraz zaman tanımalı ve kendi kendinizi baskı altına sokmamalısınız. Ancak bu hal sizi dengede tutabilir.

İKİZLER

Bugünlerde sonuçlarını bildiğiniz konularda önceden hareket etmek şaşırmayacağınız gelişmeleri de beraberinde getirerek stabil ruh hali yaratacaktır.

YENGEÇ

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.

ASLAN

Kendinizi eksiklik duygusu ile yüzleşirken görebilirsiniz.

Dostlarınızla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir.

Özellikle çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda ve mesleki konularda kendinizi eğitime vermeniz ve gelişmeyi hedeflemeniz sizin gelişiminiz açınızdan çok iyi oluyor.

TERAZİ

Mesleki konularda kendini üstlerinize karşı iyi ifade ederek çekinmeden kariyer planınızı açabileceksiniz.

Dengeli olmanın önemini hep hatırlayın.

AKREP

Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Yengeç'ler seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın.

YAY

Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.

Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızdaki ani gelişmelere ayak uydurmakta problem çekebilirsiniz.

Kendinizi doğru cümlelerle ifade ettiğinizden emin olun.

KOVA

Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.

Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.

BALIK

Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir. Sorumluluklarınızı unutmamalısınız.