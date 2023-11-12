Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İkili ilişki alanında adım atabilir eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.

İş alanında sorumluluklarınıza yaratıcı çözümler bularak onları da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

BOĞA

Özellikle aile içi konularda kendinizi verimli hissedebilirsiniz. Aile içi kararları almak ya da ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi verimli hissedebilirsiniz.

Olumlu hisler taşıdığınız kişilerle birlikte aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

YENGEÇ

Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güzel vakit geçirebilirsiniz.

Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

ASLAN

Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde sizi daha enerjik ve mutlu hissettirebilir.

BAŞAK

Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz.

Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz övgü toplayabilir.

TERAZİ

Maddi yönden sıkıntıda kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.

Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.

AKREP

Beklenmedik fırsatların ayağınıza gelmesi özellikle iş alanında cesaretinizi arttırabilir. İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz.

Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir.

OĞLAK

Topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.

İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.

KOVA

İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.

BALIK

Bugünlerde özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.

Aşk konusunda cesaretli adımlar atabilirsiniz.