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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
12 Kasım 2023, Pazar

12 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
İkili ilişki alanında adım atabilir eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.
İş alanında sorumluluklarınıza yaratıcı çözümler bularak onları da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

BOĞA
Özellikle aile içi konularda kendinizi verimli hissedebilirsiniz. Aile içi kararları almak ya da ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER
Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi verimli hissedebilirsiniz.
Olumlu hisler taşıdığınız kişilerle birlikte aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

YENGEÇ
Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güzel vakit geçirebilirsiniz.
Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

ASLAN
Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde sizi daha enerjik ve mutlu hissettirebilir.

BAŞAK
Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz.
Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz övgü toplayabilir.

TERAZİ
Maddi yönden sıkıntıda kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.
Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.

AKREP
Beklenmedik fırsatların ayağınıza gelmesi özellikle iş alanında cesaretinizi arttırabilir. İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz.
Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir.

OĞLAK
Topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.
İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.

KOVA
İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.

BALIK
Bugünlerde özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.
Aşk konusunda cesaretli adımlar atabilirsiniz.

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