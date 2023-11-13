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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
13 Kasım 2023, Pazartesi

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13 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bitmeyen kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

BOĞA
Çevrenizde sevilen bir birey olmanızla kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.
Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle olaylara bilerek ve belli bir tecrübe alanı ile yaklaşmak kendinizi diğerlerine ifade ederken özgüvenli olmanıza vesile olacaktır.

YENGEÇ
Zor zamanlarında yanında olduğunuz bazı kişilerin zor zamanda yanınızda olacağını bilmenin verdiği güven size iyi gelebilir.
Tatile çıkmak sizi rahatlatacaktır.

ASLAN
Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz. Emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.

BAŞAK
Bu aralar ev işleri, evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları bugün düzenleyebilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığını önlemelisiniz.

TERAZİ
Bugünlerde arzularınızı ve isteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulabilirsiniz.
Özellikle işinizde özgüveniniz sizi oldukça parlatacak.

AKREP
İş konularında iyi hissedeceğiniz gelişmelerin yine kendi elinizde olduğunu görebilirsiniz. Nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz.

YAY
Sosyal açıdan kendinizi iyi fade edebilme yeteneklerinizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

OĞLAK
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek azimi kendinizde bulabilirsiniz. Sosyal açıdan desteklendiğinizi görmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

KOVA
Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Hayatınıza dair önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız iyi hissetmenize neden olacak.

BALIK
Fikir alışverişinde bulunmak ve kendinizi diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek. Gün içerisinde atacağınız adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

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