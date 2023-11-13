Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bitmeyen kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

BOĞA

Çevrenizde sevilen bir birey olmanızla kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle olaylara bilerek ve belli bir tecrübe alanı ile yaklaşmak kendinizi diğerlerine ifade ederken özgüvenli olmanıza vesile olacaktır.

YENGEÇ

Zor zamanlarında yanında olduğunuz bazı kişilerin zor zamanda yanınızda olacağını bilmenin verdiği güven size iyi gelebilir.

Tatile çıkmak sizi rahatlatacaktır.

ASLAN

Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz. Emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.

BAŞAK

Bu aralar ev işleri, evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları bugün düzenleyebilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığını önlemelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde arzularınızı ve isteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulabilirsiniz.

Özellikle işinizde özgüveniniz sizi oldukça parlatacak.

AKREP

İş konularında iyi hissedeceğiniz gelişmelerin yine kendi elinizde olduğunu görebilirsiniz. Nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz.

YAY

Sosyal açıdan kendinizi iyi fade edebilme yeteneklerinizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

OĞLAK

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek azimi kendinizde bulabilirsiniz. Sosyal açıdan desteklendiğinizi görmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

KOVA

Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Hayatınıza dair önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız iyi hissetmenize neden olacak.

BALIK

Fikir alışverişinde bulunmak ve kendinizi diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek. Gün içerisinde atacağınız adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.