Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz.

BOĞA

Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir.

Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün her şeyin kontrolünüzde olmaması hali size biraz gerginlik hissettirecek olsa da yine de kendi kişisel çıkış yollarınızı yaratabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi ifade etmek konusunda hevesli olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda daha açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi İşinizde lider konumuna getirmek için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.

Akşam saatlerinde, gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.

Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

AKREP

Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz.

Çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.

YAY

Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi takviminizi belirlemeniz gerekmekte. Disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.

KOVA

İş alanında çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.

BALIK

Sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de korkularınızı güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

Kendinizi iyi ifade etmeniz partnerinizin de ilgisini arttıracaktır.