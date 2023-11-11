Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz.
BOĞA
Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir.
Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.
İKİZLER
Bugün her şeyin kontrolünüzde olmaması hali size biraz gerginlik hissettirecek olsa da yine de kendi kişisel çıkış yollarınızı yaratabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.
ASLAN
Bugünlerde kendinizi ifade etmek konusunda hevesli olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda daha açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizi İşinizde lider konumuna getirmek için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.
Akşam saatlerinde, gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir.
TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.
Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.
AKREP
Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz.
Çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.
YAY
Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi takviminizi belirlemeniz gerekmekte. Disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz.
OĞLAK
Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.
KOVA
İş alanında çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.
BALIK
Sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de korkularınızı güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.
Kendinizi iyi ifade etmeniz partnerinizin de ilgisini arttıracaktır.