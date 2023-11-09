Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz.

Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.

BOĞA

Arkadaşlar ve partnerinizle alakalı endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız. Endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz.

Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.

YENGEÇ

Ailevi gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz.

Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz Yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Daha sakin bir ruh halini bensimsemeniz ve dışardan etki almamanız için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

BAŞAK

Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.

TERAZİ

İşinizde karşı cinsten alacağınız bir fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

Maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.

AKREP

Hayatınızı yapılandırmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

Karşısınıza çıkacak fırsatlar sizi güçlendirecek.

Aşk konusunda da istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün.

YAY

Maddiyat alanındaki girişimler ve kazançlar sizlere iyi gelecek. İşinizi iyi yaparken dikkatinizin sakinleşmesiyle aşk hayatınızda da olumlu adımlar atılacaktır.

OĞLAK

Aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilirsiniz.

Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

KOVA

İşinizde kendinizi tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün.

İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.

BALIK

Birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapacaksınız.

Enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz.