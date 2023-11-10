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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
10 Kasım 2023, Cuma

10 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.

BOĞA
Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk konusunda iletişim problemleri çekebilirsiniz. İlişkisi olan Yay'lar söylemlerinin anlaşılmadığını hissedebilir ancak yine de çekiciliğiniz ön planda olacak.

YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz.
Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN
İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz çaba dikkat çekecek. Kendinizi iş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.

BAŞAK
Bugünlerde etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ
Son zamanlarda bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.

AKREP
İçinizdeki iktidar hırsı ile etrafınızdakilere zarar vermediğinizden emin olun. Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir.

YAY
Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz.
Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.

OĞLAK
Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır.

KOVA
Duygusal olarak kendinizi bir şeylerle yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.

BALIK
Kalbinizden geçen dilekleri duygusal tarafınızı mantığınızla desteklediğinizde başarılı olmanız kaçınılmaz. Özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz.

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