Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.

BOĞA

Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda iletişim problemleri çekebilirsiniz. İlişkisi olan Yay'lar söylemlerinin anlaşılmadığını hissedebilir ancak yine de çekiciliğiniz ön planda olacak.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz.

Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN

İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz çaba dikkat çekecek. Kendinizi iş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.

BAŞAK

Bugünlerde etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.

AKREP

İçinizdeki iktidar hırsı ile etrafınızdakilere zarar vermediğinizden emin olun. Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir.

YAY

Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.

OĞLAK

Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi bir şeylerle yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.

BALIK

Kalbinizden geçen dilekleri duygusal tarafınızı mantığınızla desteklediğinizde başarılı olmanız kaçınılmaz. Özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz.