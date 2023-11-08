Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın.

Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.

BOĞA

Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.

İKİZLER

Bugünlerde zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN

Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz. Karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.

BAŞAK

Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz. Rahat edebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olun.

AKREP

Aşk hayatınızda sağlıklı bir süreçten geçebilirsiniz . Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, çevrenizi genişletebilirsiniz.

YAY

Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir. Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.

OĞLAK

Bugünlerde özel ilişkinizde kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

KOVA

Özel hayatınızda ve sosyal yaşamınızda netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir bu sebepten karar alırken oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

BALIK

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek iyi olacaktır.

Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.