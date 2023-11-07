Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

Çevrenizle sosyalleşmek size artı motivasyon katacaktır.

BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir.

İKİZLER

İşleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir.

Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi verimli hissettiğiniz her alanda biraz daha sosyalleşme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İşlerinizden başınızı biraz kaldırın ve çevrenizdeki güzelliklere odaklanın.

ASLAN

İç disiplininizi sağlayabildiğiniz bugünlerde spora başlamak ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

Sağlığınız da oldukça iyi.

TERAZİ

Bugünlerde sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir. Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.

YAY

Yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız. En çokta kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

OĞLAK

Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.

Partneriniz anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.

KOVA

Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.

BALIK

Bu aralar duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin tam olarak karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

Anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.