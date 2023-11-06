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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
6 Kasım 2023, Pazartesi

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6 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak. Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenmeler neticesinde neşeniz yerine gelebilir.

BOĞA
Tam istediğiniz gibi bir şeyleri gerçekleştirebilmek size daha da cesaret verebilir.
Yeni kültürleri de merak ettiğiniz eğitim dolu bir evreden geçebilirsiniz.

İKİZLER
Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.
Bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri olabilir.

YENGEÇ
Yengeç'ler bugünlerde aşk ilişkileri konusunda oldukça başarılı olabilirler, ayrıca ev işlerinizi de kolaylıkla ve rahatlıkla halledebileceksiniz.

ASLAN
İkili ilişkilerinizde toparlanma sürecine girebilirsiniz. Özellikle ilişkisi bitme tehlikesi altında olan Boğa'lar bugünlerde çözümü tekrar denemede bulabilirler.

BAŞAK
Günü yalnız geçirmek ve kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.
Özellikle ikili ilişkilerde partnerinizin verimsiz hallerini görmek iç disiplininizi tetikleyebilir.

TERAZİ
Herhangi bir insanla olan ve olumlu gitmeyen herhangi bir ilişkinizi yapılandırmak için oldukça uygun bir zamandasınız, anlayışınız üzerinizde olacak.

AKREP
Ruh halinizin verimli olması dahilinde çevrenize de yardımcı olabilme fırsatı yakalayacaksınız.
İşinizle ilgili beklediğiniz olumlu süreçler artık karşınıza çıkabilir.

YAY
Duygusal konularda güç ve iç disiplin odaklı olabilirsiniz.
Çevrenizdeki size faydası olmayan bir takım kişileri hayatınızdan çıkartma cesaretini gösterebilirsiniz.

OĞLAK
Bir takım işlerinizi yeterince çaba göstermediğiniz için olumsuza dönüştürme ihtimaliniz çok yüksek. Çaba-istek dengenizi kurmanız önemli olacak.

KOVA
Aşk hayatınızda verimli bir dönemden geçmektesiniz.
Eleştiriye açık olmanız güzel olsa da yine de çevrenin söylediklerinin etkisinde haddinden fazla kalabilirsin.

BALIK
İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.
Çözüm üreten bir birey olarak hareket etmeniz çevrenizde taktir kazanmanıza neden olabilir.

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