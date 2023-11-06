Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak. Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenmeler neticesinde neşeniz yerine gelebilir.

BOĞA

Tam istediğiniz gibi bir şeyleri gerçekleştirebilmek size daha da cesaret verebilir.

Yeni kültürleri de merak ettiğiniz eğitim dolu bir evreden geçebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.

Bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri olabilir.

YENGEÇ

Yengeç'ler bugünlerde aşk ilişkileri konusunda oldukça başarılı olabilirler, ayrıca ev işlerinizi de kolaylıkla ve rahatlıkla halledebileceksiniz.

ASLAN

İkili ilişkilerinizde toparlanma sürecine girebilirsiniz. Özellikle ilişkisi bitme tehlikesi altında olan Boğa'lar bugünlerde çözümü tekrar denemede bulabilirler.

BAŞAK

Günü yalnız geçirmek ve kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Özellikle ikili ilişkilerde partnerinizin verimsiz hallerini görmek iç disiplininizi tetikleyebilir.

TERAZİ

Herhangi bir insanla olan ve olumlu gitmeyen herhangi bir ilişkinizi yapılandırmak için oldukça uygun bir zamandasınız, anlayışınız üzerinizde olacak.

AKREP

Ruh halinizin verimli olması dahilinde çevrenize de yardımcı olabilme fırsatı yakalayacaksınız.

İşinizle ilgili beklediğiniz olumlu süreçler artık karşınıza çıkabilir.

YAY

Duygusal konularda güç ve iç disiplin odaklı olabilirsiniz.

Çevrenizdeki size faydası olmayan bir takım kişileri hayatınızdan çıkartma cesaretini gösterebilirsiniz.

OĞLAK

Bir takım işlerinizi yeterince çaba göstermediğiniz için olumsuza dönüştürme ihtimaliniz çok yüksek. Çaba-istek dengenizi kurmanız önemli olacak.

KOVA

Aşk hayatınızda verimli bir dönemden geçmektesiniz.

Eleştiriye açık olmanız güzel olsa da yine de çevrenin söylediklerinin etkisinde haddinden fazla kalabilirsin.

BALIK

İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.

Çözüm üreten bir birey olarak hareket etmeniz çevrenizde taktir kazanmanıza neden olabilir.