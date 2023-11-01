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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
1 Kasım 2023, Çarşamba

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1 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıp şükür edebilirsiniz.
Olumlu sonuçlara inandığınızda o şeyin size gelmesi için evren sizi destekleyecektir.

BOĞA
Kendinizi gergin hissediyor olabileceğiniz bugünlerde hayata bir şans daha vereceğiniz fırsatlar önünüze çıkarak manevra yapmanıza neden olabilir.

İKİZLER
Bu aralar size iyi gelmeyen herşeyle istikrarlı olarak bağ kopartmaya çabalarsanız evren de sizi destekleyerek olumlu bir sonuca götürecek.

YENGEÇ
Kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz.
Pozitif zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde yeni planlamalar yaparken hayat sizi motive edecek kişiler ile karşılaştıracak. Sizin için oldukça yapıcı bir sürece adım atılacak bir zaman.

BAŞAK
Partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir, isteklerini karşılamak için çaba gösterebilirsiniz.
Gününüzü güzelleştirecek haberleri gün içerisinde alabilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak adına önemli adımlar atabilirsiniz.
Mesela sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz.

AKREP
Hayatınızın kusurlu yönlenirine bakabilir, öz eleştiri yapabilirsiniz.
Başkalarının söylemesindense kendiniz kendinizi çok daha verimli eleştirebiliyorsunuz.

YAY
Özellikle iş meselelerinde önünüze insiyatifiniz dışında şeylerin dayatıldığını görebilirsiniz ve hayır deme şeklinize göre gününüz şekillenebilir.

OĞLAK
İş hayatınızda oluşacak yeni olaylar hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de yeni hayaller kurup hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.

KOVA
Günün öğlen saatlerine kadarki sürecinde duygularınızı tazeleyecek haberler alabilirsiniz.
Özellikle manevi konularda girişimleriniz sonuç verebilir.

BALIK
Bugünlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler hayatınızı daha verimli hale getirebilir. Aşk konusunda kendinize güvenmeniz önemli olacak.

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