Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıp şükür edebilirsiniz.

Olumlu sonuçlara inandığınızda o şeyin size gelmesi için evren sizi destekleyecektir.

BOĞA

Kendinizi gergin hissediyor olabileceğiniz bugünlerde hayata bir şans daha vereceğiniz fırsatlar önünüze çıkarak manevra yapmanıza neden olabilir.

İKİZLER

Bu aralar size iyi gelmeyen herşeyle istikrarlı olarak bağ kopartmaya çabalarsanız evren de sizi destekleyerek olumlu bir sonuca götürecek.

YENGEÇ

Kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz.

Pozitif zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde yeni planlamalar yaparken hayat sizi motive edecek kişiler ile karşılaştıracak. Sizin için oldukça yapıcı bir sürece adım atılacak bir zaman.

BAŞAK

Partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir, isteklerini karşılamak için çaba gösterebilirsiniz.

Gününüzü güzelleştirecek haberleri gün içerisinde alabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak adına önemli adımlar atabilirsiniz.

Mesela sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz.

AKREP

Hayatınızın kusurlu yönlenirine bakabilir, öz eleştiri yapabilirsiniz.

Başkalarının söylemesindense kendiniz kendinizi çok daha verimli eleştirebiliyorsunuz.

YAY

Özellikle iş meselelerinde önünüze insiyatifiniz dışında şeylerin dayatıldığını görebilirsiniz ve hayır deme şeklinize göre gününüz şekillenebilir.

OĞLAK

İş hayatınızda oluşacak yeni olaylar hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de yeni hayaller kurup hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.

KOVA

Günün öğlen saatlerine kadarki sürecinde duygularınızı tazeleyecek haberler alabilirsiniz.

Özellikle manevi konularda girişimleriniz sonuç verebilir.

BALIK

Bugünlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler hayatınızı daha verimli hale getirebilir. Aşk konusunda kendinize güvenmeniz önemli olacak.