Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı hep hatırlayın.

Sosyal açıdan bir takım değişimler yaşamanız olası olacak.

BOĞA

Hayatınızı düzene sokmak, kontrolü ele almak istediğiniz noktalarda problemlerle savaşmak yerine daha sakin bir şekilde davranmaya çalışın.

İKİZLER

İş konularında otoritelerle yaratabileceğiniz tartışmalar en çok sizin üzülmenize neden olabilir. Özellikle kariyer hedefi olan İkizler tartışmaktan kaçınmalılar.

YENGEÇ

Kendinizi motive olmuş hissetseniz de bazı zorluklar karşısında hemen pes etmeye meyillenebilirsiniz.

Bu yüzden çevrenizi geniş tutmak yerinde olacaktır.

ASLAN

Hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz. Bu da var olan ilişkinizi geliştirecek ya da yeni ilişki çekecek.

BAŞAK

Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.

TERAZİ

Kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı yeniden deneme cesaretinden geçebilir.

Ufak bir moral bozukluğunda hemen kabuğunuza çekilip vazgeçmemektir.

AKREP

Aşk hayatınızda yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile cesaretiniz artacak.

Olaylar olsa bile önemli olanın varmanız gereken nokta olduğunu hatırlayın.

YAY

Sağlık alanında her olaya hızlı ve heyecanlı tepkiler vermemek için çaba gösterin.

Duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir evreden geçiyorsunuz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda güzel bir sürece girmenizle beraber iş hayatınıza da daha büyük cesaret ve güler yüzle atılım yapabileceksiniz.

Önünüz açık.

KOVA

Yalnızsanız sosyalleşmek ve yeni çevrelere uyum sağlamak için uygun bir gündesiniz.

Aşk hayatınızdaki güzel açılımlar dostluklar ve tavsiyelerinden geçebilir.

BALIK

Olaylara farklı çerçeveden baktığınızda hiçbir şeyin yanlış olmadığını sadece yavaş olduğunu görebilirsiniz.

İç disiplininizi koruyarak hedeflerinize devam edin.