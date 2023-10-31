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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
31 Ekim 2023, Salı

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31 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı hep hatırlayın.
Sosyal açıdan bir takım değişimler yaşamanız olası olacak.

BOĞA
Hayatınızı düzene sokmak, kontrolü ele almak istediğiniz noktalarda problemlerle savaşmak yerine daha sakin bir şekilde davranmaya çalışın.

İKİZLER
İş konularında otoritelerle yaratabileceğiniz tartışmalar en çok sizin üzülmenize neden olabilir. Özellikle kariyer hedefi olan İkizler tartışmaktan kaçınmalılar.

YENGEÇ
Kendinizi motive olmuş hissetseniz de bazı zorluklar karşısında hemen pes etmeye meyillenebilirsiniz.
Bu yüzden çevrenizi geniş tutmak yerinde olacaktır.

ASLAN
Hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz. Bu da var olan ilişkinizi geliştirecek ya da yeni ilişki çekecek.

BAŞAK
Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.

TERAZİ
Kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı yeniden deneme cesaretinden geçebilir.
Ufak bir moral bozukluğunda hemen kabuğunuza çekilip vazgeçmemektir.

AKREP
Aşk hayatınızda yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile cesaretiniz artacak.
Olaylar olsa bile önemli olanın varmanız gereken nokta olduğunu hatırlayın.

YAY
Sağlık alanında her olaya hızlı ve heyecanlı tepkiler vermemek için çaba gösterin.
Duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir evreden geçiyorsunuz.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda güzel bir sürece girmenizle beraber iş hayatınıza da daha büyük cesaret ve güler yüzle atılım yapabileceksiniz.
Önünüz açık.

KOVA
Yalnızsanız sosyalleşmek ve yeni çevrelere uyum sağlamak için uygun bir gündesiniz.
Aşk hayatınızdaki güzel açılımlar dostluklar ve tavsiyelerinden geçebilir.

BALIK
Olaylara farklı çerçeveden baktığınızda hiçbir şeyin yanlış olmadığını sadece yavaş olduğunu görebilirsiniz.
İç disiplininizi koruyarak hedeflerinize devam edin.

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