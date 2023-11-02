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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
2 Kasım 2023, Perşembe

2 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Günlük koşuşturmalarınızdan keyif alacağınız bir gündesiniz zira bir süredir durağandınız ve hareketin size iyi geldiğini göreceksiniz.

BOĞA
Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.

İKİZLER
Yaptıklarınızın ve bazı önemli eylemlerinizin sebep-sonuç ilişkilerini fark etmeye ve şifalandırmaya çalışın. Kendinizi fark ettiğiniz bir gün yaratın.

YENGEÇ
Bugünlerde doğru kişinin hayatınızda olmamasının yarattığı boşluk, ya da aile ilişkilerinin istediğiniz gibi gitmemesi durumundan kaynaklı olabilir.

ASLAN
Sık sık dışarı çıkıp hava almak isteyebilirsiniz. Olumlu bir sürece girdiğiniz için problemlerinizi çözmeyi de bırakabilir, her şeyi çözmeniz gerekmediğini fark edebilirsiniz.

BAŞAK
Birikimleriniz ve tecrübeleriniz başkalarına da ışık tutacak. Bugünlerde gerek aşk gerek sosyal açıdan sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceksiniz.

TERAZİ
Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.

AKREP
Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek size iyi gelecek. Bilhassa iş yerinizde kaliteli arkadaşlıklar kurmak ve dostluklar edinmek için uygun bir gün.

YAY
Aşk hayatınızda atacağınız adımların sorumluluğunu almak önemli olabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi sorumluluk almaktan kaçarken bulabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda ayaklarınızın yere bastığı bir dönemden geçmektesiniz. İlişki sorumluluğunu alabilmek sizin için önemli olacak.

KOVA
Bu işinizi de sevgi ile yapmanıza vesile olabilir. Duygusal açıdan kendinizi güçlü hissetmek, kendinizi iyi daha verimli görmek açısından önemli.

BALIK
Duygusal açıdan kendinizi biraz eksik hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmek için iyileştirme yapma ya da bitirme konusunda cesaretli olmalısınız.

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