Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Günlük koşuşturmalarınızdan keyif alacağınız bir gündesiniz zira bir süredir durağandınız ve hareketin size iyi geldiğini göreceksiniz.

BOĞA

Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.



İKİZLER

Yaptıklarınızın ve bazı önemli eylemlerinizin sebep-sonuç ilişkilerini fark etmeye ve şifalandırmaya çalışın. Kendinizi fark ettiğiniz bir gün yaratın.

YENGEÇ

Bugünlerde doğru kişinin hayatınızda olmamasının yarattığı boşluk, ya da aile ilişkilerinin istediğiniz gibi gitmemesi durumundan kaynaklı olabilir.



ASLAN

Sık sık dışarı çıkıp hava almak isteyebilirsiniz. Olumlu bir sürece girdiğiniz için problemlerinizi çözmeyi de bırakabilir, her şeyi çözmeniz gerekmediğini fark edebilirsiniz.



BAŞAK

Birikimleriniz ve tecrübeleriniz başkalarına da ışık tutacak. Bugünlerde gerek aşk gerek sosyal açıdan sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceksiniz.



TERAZİ

Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.



AKREP

Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek size iyi gelecek. Bilhassa iş yerinizde kaliteli arkadaşlıklar kurmak ve dostluklar edinmek için uygun bir gün.



YAY

Aşk hayatınızda atacağınız adımların sorumluluğunu almak önemli olabilir. İkili ilişkilerinizde kendinizi sorumluluk almaktan kaçarken bulabilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda ayaklarınızın yere bastığı bir dönemden geçmektesiniz. İlişki sorumluluğunu alabilmek sizin için önemli olacak.



KOVA

Bu işinizi de sevgi ile yapmanıza vesile olabilir. Duygusal açıdan kendinizi güçlü hissetmek, kendinizi iyi daha verimli görmek açısından önemli.



BALIK

Duygusal açıdan kendinizi biraz eksik hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmek için iyileştirme yapma ya da bitirme konusunda cesaretli olmalısınız.