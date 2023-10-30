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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
30 Ekim 2023, Pazartesi

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30 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Bekar olan Koç'lar tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere bir şans vermelisiniz.
Aşkı denemek bile size başlı başına iyi gelecektir.

BOĞA
Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Partnerinize karşı hissettiğiniz gönüllü bağlılık ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilir.

İKİZLER
Geleceğinizle ilgili planlar yapmak isteseniz de anda kalmayı ve dengede olmayı unutmamalısınız.
Durup dinlenmeye ihtiyacınız var. Mutlu ve huzurlu olun.

YENGEÇ
Bugün odağınızda hayalleriniz olabilir.
Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.
Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN
Maddi konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Paranızın katlandığı ya da bereketinizin arttığı bir gün olabilir. Sosyalleşmek için de ayrıca uygun bir gün.

BAŞAK
Bu aralar aşk hayatınızda güzel atılımlar yapabilirsiniz.
Özellikle bekar olan Başak'lar aşk hayatınız için dua edebilir, olumlama yapabilirsiniz.

TERAZİ
Odak noktası olmak, sevmek ve sevilmek gibi her türlü alanda iyi gelişmeler yaşayabilir, bugün kendinizi gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz.
Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getiriyor olacaktır.

YAY
Kısmetinizin açık ve sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemdesiniz.
Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün.

OĞLAK
Bu aralar özellikle aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz.
Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.

KOVA
Duygusal açıdan fedakarlığa açık olsanız da kendinizi özgür hissetmek isteyeceksiniz.
Özgürlüğün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli, hissetmek isteyeceksiniz.

BALIK
Bugünlerde kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken, sürekli bir koşturmaca içerisinde olduğunuz bir halden geçiyor olabilirsiniz.

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