Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan kendinizi melankolik hissedebilirsiniz.

Kendinizi daha olumlu göreceğiniz ancak anılarınızı da bırakamayacağınız bir dönemdesiniz.

BOĞA

Sosyal ortamlarda da sözlerinizin dinlendiği ve çevrenizin sevgisini gördüğünüz bir dönemden geçmektesiniz. Dinlenilmek ve sevilmek kilit noktanız olacak.

İKİZLER

İç motivasyon ve desteğinizi arttırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Karamsar olmamanız gerektiğini anlamanız gereken bir zamanlardan geçiyorsunuz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda gördüğünüz sonuçların iyi olması keyfinize keyif katabilir. İkili ilişkilerde şansın yanınızda olması size hareket edebilmek için olumlu fırsatlar sunacak.

ASLAN

Büyük değişimler hayatınıza daha iyilerinin davet edilmesi için yer açacaktır.

Kusur olarak gördüğünüz, kendinize yüklendiğiniz noktaları çözümleyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde hayatınızdaki bazı değişimler adeta yıkım gibi gelip sizi şaşırtsa hatta gergin hissettirse bile arkasındaki yüksek hayrı görmeye çalışın.

TERAZİ

Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir.

Doğru kararı almak için mantığınızın sesine kulak verin.

AKREP

Kendinizi olumlu bir şekilde ifade edişiniz ve nezaketinizi koruyabilme potansiyeliniz çevrenize yeni dostluklar ve güven veren ilişkiler çekebilir.

YAY

Sırlarınızı paylaşmadan önce insanları tanımalı ve zaman içerisinde yakınlaşmalısınız.

Dostluklarınızın ve dostlarınızın sadakatinin değerini öğrendiğiniz bir gün olabilir.

OĞLAK

Stilinizi yansıtan denemeler size iyi geleceği gibi dostlarınızın da göz zevkine hitap edecek. Bakım ve kişisel konularda kendinizle ilgilenmek için uygun bir gün.

KOVA

Yeni kıyafetler denemek gibi stresinizi azaltacak, size iyi gelecek atılımları deneyimleyebilirsiniz.

Dostlarınızla fikir alışverişinde bulunarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

BALIK

Duygusal açıdan partnerinizle paylaşımlar yapabilecek ve romantizmi derinden hissedebileceksiniz.

Ancak burada kilit nokta hemen herkese güvenmemeniz olabilir.