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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
28 Ekim 2023, Cumartesi

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28 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Maneviyata yönelmek ve dua etmek size çok iyi gelebilir.
Retro'dan yoğun etki almanızdan ötürü kendinizi anlaşılmıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

BOĞA
Kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.
Zorunda kalınmış değil ancak tercih edilmiş bir izole hali ruhunuzda devam edebilir.

İKİZLER
Etrafınızdaki kişilerin davranışlarına uyum sağlamanız gerekebilir. İş konusunda özellikle olumlu tavrınıza olumlu yanıt alamayınca sinirlenebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir gelecek için yapmanız gerekenleri yapmaya başlayabilirsiniz. Bu istikrarlı haliniz partneriniz için oldukça hoş karşılanabilir.

ASLAN
Bugünlerde bazı konularda şüpheye düşebilirsiniz ancak ilgili konuların kendiliğinden düzeldiğini gördüğünüzde motivasyonunuz artabilir.

BAŞAK
Aşk konusunda tedirgin olabilirsiniz, kararsız hissedebilirsiniz.
Ani aldığınız aşk teklifleri sizi hem heyecanlandırabilir hem de düşündürebilir.

TERAZİ
Hayatınıza yeniliği davet etmeyi seçebilir ve daha güzel bir düzen kurmayi isteyebilirsiniz.
Geçmişin dramatik olaylarından sıyrılıp güçlü kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

AKREP
Gelecek endişesi içerisinde hissedebilir, olaylara negatif bir tutumda bakabilirsiniz.
Bu sürecin geçici olduğunu bilmeli ve her şeyin istediğiniz düzlemde olacağını.

YAY
İşinizle alakalı bir yükseliş olabilir ve bu konuda karşı cinsten yardım alabilirsiniz.
Maaşınızda artış veya ticari alanda kendinizi göstermeniz bu dönemde çok mümkün.

OĞLAK
Eğitim-kariyer gibi konularda emeğinizle muhteşem yerlere gelebilirsiniz.
Birtakım hobilerinizi mesleğe çevirmek istiyorsanız sizler için oldukça uygun.

KOVA
Yolculuklar hususunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz ayrıca iş bağlantıları kurmak ve ortaklıklar gibi konuları gündeme getirmek için de uygun.

BALIK
İş kapılarınızın açılması, bereketli hissetmenize ve motive olmanıza neden olabilir.
Aşk konusunda da birtakım olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün.

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