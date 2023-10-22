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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
22 Ekim 2023, Pazar

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22 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde mesleki konularda, özellikle yazmak ile alakalı işlerinizde verimli bir sürece girebilir, kendinizi olumlu hissedebilirsiniz.

BOĞA
Mükemmel olmamanızın verdiği keyfi tatmak için uygun bir gün. Kendinizi bugünlerde verimli hissedemeyebilirsiniz, iş stresinizle başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz.

İKİZLER
Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz. Aynı anda bir çok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir.

YENGEÇ
Bu aralar aşk hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.
Tedirginlik duysanız da uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN
Bu aralar bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz artacak.

BAŞAK
Sizinle çalışan kişilere uyum sağlamakta problem çekebilirsiniz.
Bu düzeni oturtmanın zaman alacağını bilmeniz gerekmekte, sabır sizin için önemli olacak.

TERAZİ
Bugünlerde özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.

AKREP
Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir dönemdesiniz.
Kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.

YAY
Duygusal açıdan eksiklerinizi görüp partnerinizle beraber tamamlama noktasında verimli düşünebilirsiniz.
Göreceğiniz yardım da motivasyonunuza katkıda bulunabilir.

OĞLAK
Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.
Sinirlenme haline dikkat etmelisiniz.
Sevginizi sevdiklerinize gösterdiğiniz ve onları mutlu ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA
Kendinizi özgüvenli hissedeceğiniz bugünlerde çevrenize ışık saçabilirsiniz. İnsan ilişkilerinde kendinizi iyi ve güçlü ifade etmeli ancak sınırda durmalısınız.

BALIK
Kendinizi aşk alanında acemi hissedebilir, adım atmaktan çekinebilirsiniz. Risk almayı çok istemediğiniz için geri kalmak istenmeyen konfor alanı yaratabilir.

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