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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
23 Ekim 2023, Pazartesi

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23 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Mükemmel olmamanızın verdiği keyfi tatmak için uygun bir gün. Kendinizi verimli hissedemeyebilirsiniz, iş stresinizle başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz.

BOĞA
Bu aralar aşk hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. Tedirginlik duysanız da uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceksiniz.

İKİZLER
Sizinle çalışan kişilere uyum sağlamakta problem çekebilirsiniz.
Bu düzeni oturtmanın zaman alacağını bilmeniz gerekmekte, sabır sizin için önemli olacak.

YENGEÇ
Duygusal açıdan eksiklerinizi görüp partnerinizle tamamlama noktasında verimli düşünebilirsiniz.
Göreceğiniz yardım da motivasyonunuza katkıda bulunabilir.

ASLAN
Bugünlerde özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.

BAŞAK
Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.
Sinirlenme haline dikkat etmelisiniz.
Sevginizi sevdiklerinize gösterdiğiniz ve onları mutlu ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi özgüvenli hissedeceğiniz bugünlerde çevrenize ışık saçabilirsiniz.
İnsan ilişkilerinde kendinizi iyi ve güçlü ifade etmeli ancak sınırda durmalısınız.

AKREP
Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.

YAY
Bu aralar bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz oldukça artacak.

OĞLAK
Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz.
Aynı anda bir çok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir.

KOVA
Fikrinizi hayata geçirmek için yetkililerin desteğine ihtiyacınız olacak. Ne teklif ettiğinizi onlara bildirin ve bunun onlar için ne gibi sonuçlar doğuracağını açıklayın.

BALIK
Kendinizi aşk alanında acemi hissedebilir, adım atmaktan çekinebilirsiniz. Risk almayı çok istemediğiniz için geri kalmak istenmeyen konfor alanı yaratabilir.

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