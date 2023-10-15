Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda kendinizi verimli bir şekilde ifade edebilecek, yanlış anladığınız konuların iç yüzünü kendi gözlerinizle görebileceksiniz.

BOĞA

Kusurlarınız üzerinden iş yerinizde size yüklenmeye çalışan insanlara karşı net tavır sergileyebilecek ve karakteristik yapınızla kazanan siz olacaksınız.

İKİZLER

İş yerinizde geçebilecek stresli toplantılar başınızın ağrımasına neden olabilir. Akşam saatlerini evinizde huzur içerisinde geçirmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sınav sonucu gibi güzel gelişmeler yakın zamanda oluşabilir, belli bir statüyü atlamak istiyorsanız uygun bir sürece girmiş ve devam ettirmektesiniz.

ASLAN

İstediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilirsiniz.

Aşk konularındaki isteklerinizin artması ile beraber partneriniz hızınıza yetişemediğini hissedebilir.

BAŞAK

Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.

TERAZİ

Gününüzü aşk açısından verimli geçirebilir, partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz.

Akşam saatlerinde günün yoğunluğundan üzerinize rehavet çökebilir.

AKREP

Bugünlerde kariyer odağınızı duygusallık ve aşk gibi konulara getirebilir, mesleki konulardaki hızınızı kesebilirsiniz. Kısa süreli olarak bu hal size çok iyi gelebilir.

YAY

İletişim odaklı problemlerinizin çözümü noktasında verimli açılımlar yapabilirsiniz.

Etrafınızdaki hızla beraber işlerinizi eksiksiz tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK

Dinlenebilir ve yeniden enerji dolabilirsiniz.

Kendiniz açısından mutluluk vaat edici gelişmeler yaşayabilir, bu gelişmeleri dostlarınız ile de paylaşmak isteyebilirsiniz.

KOVA

Duygusal hissedebilirsiniz ancak beklediğiniz ilgiyi partnerinizden göremeyebilirsiniz.

Eğitim konularıyla yoğun ve verimli bir gün geçirebilirsiniz.

BALIK

Etrafınızdaki insanlar bugünlerde çok konuşuyormuş gibi hissedebilir ve etrafınızda dönen muhabbetlerden yorulabilirsiniz.

Sağlığınız gayet iyi durumda.