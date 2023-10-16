Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.

BOĞA

Bu aralar karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir. Bugünlerde zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.

İKİZLER

Gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

Kitap okumak ve sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.

YENGEÇ

Son zamanlarda bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz.

ASLAN

Sosyal projeler yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

Sezgilerinizde gerçekleşecek artışı işinize aktarabilir, böylelikle kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz.

TERAZİ

Bu aralar niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Gerek aşk gerekse kariyer konusunda güçlü ve bağımsız kararlar alabilirsiniz.

AKREP

Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini bir çırpıda anlayabilmek size büyük güç getirecektir.

Özgürlükçü düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.

YAY

Bugünlerde karar almak istediğiniz ancak sezgilerinize tam olarak güvenemediğiniz noktalarda ne yapacağınızı çevrenizdekilerle kararlaştırabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda özgürlükçü düşünceniz ile daha ön plana çıkabilir, tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz.

Tavrınızı gösterebilirsiniz.

KOVA

Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.

BALIK

Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdekilerle fikir alışverişinde bulunabilir, hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.