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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
16 Ekim 2023, Pazartesi

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16 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.

BOĞA
Bu aralar karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir. Bugünlerde zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.

İKİZLER
Gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.
Kitap okumak ve sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.

YENGEÇ
Son zamanlarda bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.
Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz.

ASLAN
Sosyal projeler yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.
Sezgilerinizde gerçekleşecek artışı işinize aktarabilir, böylelikle kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz.

TERAZİ
Bu aralar niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Gerek aşk gerekse kariyer konusunda güçlü ve bağımsız kararlar alabilirsiniz.

AKREP
Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini bir çırpıda anlayabilmek size büyük güç getirecektir.
Özgürlükçü düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.

YAY
Bugünlerde karar almak istediğiniz ancak sezgilerinize tam olarak güvenemediğiniz noktalarda ne yapacağınızı çevrenizdekilerle kararlaştırabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda özgürlükçü düşünceniz ile daha ön plana çıkabilir, tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz.
Tavrınızı gösterebilirsiniz.

KOVA
Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.

BALIK
Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdekilerle fikir alışverişinde bulunabilir, hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.

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