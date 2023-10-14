Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini bir çırpıda anlayabilmek size büyük güç getirecektir.

Özgürlükçü düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.



BOĞA

Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir.

Karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.



İKİZLER

Bu aralar niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz.

Gerek aşk gerek kariyer konusunda güçlü ve bağımsız olabileceksiniz.



YENGEÇ

Son zamanlarda bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz.



ASLAN

Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz.



BAŞAK

Gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

Kitap okumak ve sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.



TERAZİ

Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdekilerle fikir alışverişinde bulunabilir, hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.



AKREP

Sosyal projeler yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

Sezgilerinizde gerçekleşecek artışı işinize aktarabilir, böylelikle kendinizi koruma altına alabilirsiniz.



YAY

Son zamanlarda karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir.

Bugünlerde zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.



OĞLAK

İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.



KOVA

Bugünlerde karar almak istediğiniz ancak sezgilerinize tam olarak güvenemediğiniz noktalarda ne yapacağınızı çevrenizle kararlaştırabilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda özgürlükçü düşünceniz ile daha ön plana çıkabilir, tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz.