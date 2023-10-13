Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerda alışverişe yönelebilir ve kendinizi bu bağlamda daha iyi hissedebilirsiniz.

Araştırma yapmak ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

İş çevrenizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz.

Etrafınızdaki sizi fazlaca eleştiren insanalara bir sınır çizebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde aile ilişkilerinde de kendinizi gösterebileceğiniz bir zamandan geçmektesiniz.

İş konusunda kaliteli bağlar kurabilir ama sınırlı olabilirsiniz.

YENGEÇ

Sade bir tutum benimseyerek yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı tercih edebilirsiniz.

Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

ASLAN

Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz.

Kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz.

BAŞAK

Sevildiğinizi bilmek içinizi rahatlatacaktır.

Duygusal olarak bağlanabilir ancak rasyonel de düşünebilirsiniz. Sizi asıl rahatsız eden yavaşlık olabilir.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor olabilir.

AKREP

Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçmektesiniz. Sosyal olarak kendinizi sınırlanmış hissetseniz de partnerinizle iç huzuru yakalayabiliyorsunuz.

YAY

İş konusunda rakiplerinizden ön plana çıktığınız gözlemlenebilir.

Kendinizi ifade etme alanında oldukça başarılı olabilirsiniz. Huzuru evinizde bulabilirsiniz.

OĞLAK

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla bir arada bulunmak size iyi gelse de yalnız kalmak istediğiniz anlarda da rahatsız edilmemek için önlemler almak isteyebilirsiniz.

KOVA

Özellikle yalnız olan Kova 'lar bugünlerde karşı cinse yaklaşmamayı tercih edebilirler.

İncinmekten korkmak flörtöz yapınızı kaybetmenize neden olabilir.

BALIK

Son zamanlarda arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve onlarla problemlerinizi paylaşarak çözüm üretmekten büyük keyif alabilirsiniz.