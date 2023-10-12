Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Başkalarının işleri ile ilgilenmemeniz gereken bir gündesiniz.

Çevrenizde çeşitli dedikodular dönebilir, mümkün olduğunca müdahil olmamaya çalışın.

BOĞA

Tertemiz düşünce ve olumlamalar ve yeni yaşam planı gününüzü oldukça güzel hale getirecek.

Bilhassa aşk hususunda şanslı olduğunuz bir gün olabilir.



İKİZLER

Haksızlığa tahammül edemeseniz de olaylar gözüktüğü gibi olmayabilir. İşin içine girdiğinize pişman olabilirsiniz. Bilinçsiz olarak savaş davet etmeye yönelebilirsiniz.



YENGEÇ

Size iyi gelmeyen kişi ve olayları bırakmakta kararlı olduğunuz bir sürece gireceksiniz.

İç ışığınız ve potansiyeliniz yükselecek. Kariyerinizde başarılı bir sürece adım atacaksınız.



ASLAN

Bugünlerde kendinizi çok şüpheci hissedebilirsiniz.

Şüpheleriniz yerinde olsa da yine de elinizde kanıt olmadan kimseye karşı sert tutum sergilememeye çalışın.



BAŞAK

Bugünlerde etrafınızdaki size kötü gelen insanları hayatınızdan çıkartmak için ciddi kararlar alabilirsiniz. Aşk planları odaklı bir gün geçirebilirsiniz.



TERAZİ

Zekanız sizleri ön plana çıkartacak ve işinizde insanların sizlerden bir şeyler öğrenmek isteyeceği bir gündesiniz.

Bu halde onlara yardımcı olmak size iyi gelecek.



AKREP

Sağlık açısından boğaz ve boyun bölgenize dikkat etmelisiniz.

Boğaz şişmesi gibi durumlar işinizde aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir bu da moralinizi bozabilir.



YAY

Eski partnerin dönüşü ya da hayatınıza yeni birisinin girmesi olası ancak yine de sorumluluklarınızı da bir kenara bırakmayıp onları hatırlamaya özen gösterin.



OĞLAK

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi biraz savrulmuş hissetseniz de ve içsel boşluklarınız olsa da kariyer bağlamında oldukça şanslı bir gün geçireceksiniz.



KOVA

Karşı cinsi tanımak ve etkilemek için çaba gösterebilirsiniz.

Ancak bu sorgulama süreci aşırı soruşturmaya döner ve ortaya çıkarsa sonradan başınız ağrıyabilir.



BALIK

Son zamanlarda yapınızda iletişim yetenekleri olsa da yine de bu yetenekleri bilgece kullanmanız gerekebilir. Nazara dikkat etmeniz gereken bir gün.