Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Realistik kararlar alabilirsiniz. Partnerinizi potansiyeli dışına çıkmaya zorlamak yerine olduğu gibi kabul edebilir böylelikle daha mutlu hissedebilirsiniz.

BOĞA

Duygusal konularda aile meselelerinde kendinizi çok fazla ön plana atmak istemeyebilirsiniz. Geride durmak ve gözlemci noktasında olmak size daha iyi gelebilir.



İKİZLER

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Maddi konularda gelir gider dengenizi iyi kurmanız gerekmekte. Son günlerde harcamada abartılı olabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde mesleki konularda ise dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Sağlık veya estetik alanında karar vermek ya da aksiyon almak için uygun bir gün.



ASLAN

Bir süredir kendinizi içinize kapanık hissediyordunuz ancak bugün hiç çekinmeden yeni çevrelere girebilecek ve yeni arkadaşlıklar edinebileceksiniz.



BAŞAK

Partnerinize karşı duygusal gel gitler yaşayabileceğiniz ve duygularınızın yoğunlaşabileceği bugünlerde alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda yaşanacak olumlu gelişmeler hayatınıza canlılık katabilir. Sosyal çevre hususunda yapıcı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

AKREP

Söylemek istediğiniz ancak sessiz kaldığınız konularda şaşırtıcı aksiyonlar alabilirsiniz, kendinizi bile şaşırtacak eylemlerde bulunabileceğiniz bir gün.



YAY

Kendinizi ifade ettiğiniz bir gün olacak. İletişimde olmaktan çekindiğiniz veya kaçtığınız bazı kişiler tekrar hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler.

OĞLAK

Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.

KOVA

Yarım kalan işlerinizi halletmeli ve eğitim gibi konulardan mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Var olan arkadaşlarınız da sizden çok ilgi bekleyebilir.

BALIK

Bu aralar profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz konularda kontrollü bir şekilde yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün.