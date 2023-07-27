SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 27 Temmuz günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
27 Temmuz 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

27 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Realistik kararlar alabilirsiniz. Partnerinizi potansiyeli dışına çıkmaya zorlamak yerine olduğu gibi kabul edebilir böylelikle daha mutlu hissedebilirsiniz.

BOĞA
Duygusal konularda aile meselelerinde kendinizi çok fazla ön plana atmak istemeyebilirsiniz. Geride durmak ve gözlemci noktasında olmak size daha iyi gelebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Maddi konularda gelir gider dengenizi iyi kurmanız gerekmekte. Son günlerde harcamada abartılı olabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde mesleki konularda ise dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Sağlık veya estetik alanında karar vermek ya da aksiyon almak için uygun bir gün.

ASLAN
Bir süredir kendinizi içinize kapanık hissediyordunuz ancak bugün hiç çekinmeden yeni çevrelere girebilecek ve yeni arkadaşlıklar edinebileceksiniz.

BAŞAK
Partnerinize karşı duygusal gel gitler yaşayabileceğiniz ve duygularınızın yoğunlaşabileceği bugünlerde alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz.

TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda yaşanacak olumlu gelişmeler hayatınıza canlılık katabilir. Sosyal çevre hususunda yapıcı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

AKREP
Söylemek istediğiniz ancak sessiz kaldığınız konularda şaşırtıcı aksiyonlar alabilirsiniz, kendinizi bile şaşırtacak eylemlerde bulunabileceğiniz bir gün.

YAY
Kendinizi ifade ettiğiniz bir gün olacak. İletişimde olmaktan çekindiğiniz veya kaçtığınız bazı kişiler tekrar hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler.

OĞLAK
Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.

KOVA
Yarım kalan işlerinizi halletmeli ve eğitim gibi konulardan mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Var olan arkadaşlarınız da sizden çok ilgi bekleyebilir.

BALIK
Bu aralar profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz konularda kontrollü bir şekilde yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
26 Temmuz günlük burç yorumları 26 Temmuz 2023, Çarşamba 25 Temmuz günlük burç yorumları 25 Temmuz 2023, Salı 23 Temmuz günlük burç yorumları 23 Temmuz 2023, Pazar 22 Temmuz günlük burç yorumları 22 Temmuz 2023, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Hangisi bir deyim değildir? sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı
Milyoner'de gece damga vuran soru!
Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı!
Emekliye %35 kök zam tablosu değişti! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.437,50 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, %10 refah payı...
Emekliye %35 ek zam tablosu değişti!
Fırsatçı ev sahiplerine göz açtırılmayacak: Yüksek kiraya haksız kazanç cezası geliyor
Fırsatçı ev sahiplerine göz açtırılmayacak
400 bin TL’lik “deyim” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı!
Milyoner'de 400 bin TL’lik “deyim” sorusu!
SON DAKİKA