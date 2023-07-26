Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kariyer hırslarından uzak günü keyif alarak tamamlamak için elinizden geleni yapmalısınız. Aşk konularında ne istediğinizi bileceğiniz bir günde olacaksınız.

BOĞA

Kararsızlık yaşayabileceğiniz bereketli bir gündesiniz. Her konuda seçeneklerin fazla olması rota belirlemeniz hususunda kafa karıştırıcı olabilir.

İKİZLER

Bilhassa eğitim konularında uzmanlık alanı ya da kurum seçmek konusunda zorlanabilirsiniz. Sezgilerinizi dikkate alın. Sakince sürecin geçişini bekleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu aralar kaliteli seçimler yapacağınız, harcama dengenizi sağlayabileceğiniz size mutluluk veren ve pozitif hissettiren bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN

Tarzınızın ortaya çıktığı bir gün geçirebilirsiniz.

Son zamanlarda iş konusunda dengeyi tutturmaya ve baskın olmamaya özen göstermelisiniz.

Tecrübe önemli.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak kararlı hissedebileceğiniz kadar güçlü de hissedebileceksiniz.

Çizginizi belirtmeniz tarzınızı oturtacaktır.

TERAZİ

Kariyer konusunda her işi başarabilecek gücünüz olsa da kendinizi çok zorlamamalısınız.

Özellikle iletişim hatalarına karşı dikkatli olmalı olmalısınız.

AKREP

Son zamanlarda adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın. Duygusal konulara yönelmek istemeyeceksiniz.

YAY

Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak.

Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

OĞLAK

Aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir gündesiniz.

Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir.

KOVA

Seyahat gibi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz. Araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK

Kurumsal işte çalışan Balık'lar üstlerinin desteğini gördüklerini derinden hissedebilirler.

Alışveriş yapmak, kişisel bakımınıza özen göstermek için uygun bir gün.