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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
25 Temmuz 2023, Salı

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25 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.
Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.

BOĞA
Enerjiniz kısa süreli olarak düşse bile akşam saatlerine doğru toparlanabilirsiniz.
Ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz.

İKİZLER
İşinizle ilgili aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir. Böylelikle esnek tutumunuz size başarı getirebilir. Etkinlikler için oldukça uygun bir gün.

YENGEÇ
Her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz.
İsteklerinizi belirgin dile getirmeniz gerekebilir. Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.

ASLAN
Duygusal konularda hassasiyet gösterebileceğiniz bir gündesiniz.
Uçuk düşünmeseniz de elinizdekini en iyi şekilde kullanabilecek fırsatlar yaratabileceksiniz.

BAŞAK
Bugünlerde mesleki konularda zamanlama hatası yapmaktan kaçındığınız taktirde halletmeniz gereken her işinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.

TERAZİ
Bugünlerde oldukça nazik ve ikna edici bir ses tonu ile bilhassa işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabilecek dönemdesiniz.

AKREP
Aşk ilişkilerinizde beklentinizi tam olarak karşılayamayacak koşullar gelişebilir.
Bu noktalardan sizin bakış açınız ve zekanız büyük önem kazanabilir.

YAY
Özellikle kariyer odaklı konular ön plana çıkarken manevi konulara geç kalmaya meyil edebilirsiniz.
İkili ilişkide tartışmalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK
Maddi konularda başarılı olmanız ve özel hayatınızda ise zarafetinizle ön plana çıkmanız mümkün.
Manipülatif halinizi uzun süre kullanmamaya çalışın.

KOVA
Sosyal yaşamınızı ilgilendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir. Sevgi ön planda olacak.

BALIK
Bugünlerde tutumunuzu değiştirmeniz gereken olaylarda aksiyon almaktan çekinmeyin. Olayları daha esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir.




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