Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.

Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.



BOĞA

Enerjiniz kısa süreli olarak düşse bile akşam saatlerine doğru toparlanabilirsiniz.

Ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz.



İKİZLER

İşinizle ilgili aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir. Böylelikle esnek tutumunuz size başarı getirebilir. Etkinlikler için oldukça uygun bir gün.



YENGEÇ

Her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

İsteklerinizi belirgin dile getirmeniz gerekebilir. Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.



ASLAN

Duygusal konularda hassasiyet gösterebileceğiniz bir gündesiniz.

Uçuk düşünmeseniz de elinizdekini en iyi şekilde kullanabilecek fırsatlar yaratabileceksiniz.



BAŞAK

Bugünlerde mesleki konularda zamanlama hatası yapmaktan kaçındığınız taktirde halletmeniz gereken her işinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.



TERAZİ

Bugünlerde oldukça nazik ve ikna edici bir ses tonu ile bilhassa işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabilecek dönemdesiniz.



AKREP

Aşk ilişkilerinizde beklentinizi tam olarak karşılayamayacak koşullar gelişebilir.

Bu noktalardan sizin bakış açınız ve zekanız büyük önem kazanabilir.



YAY

Özellikle kariyer odaklı konular ön plana çıkarken manevi konulara geç kalmaya meyil edebilirsiniz.

İkili ilişkide tartışmalara dikkat etmelisiniz.



OĞLAK

Maddi konularda başarılı olmanız ve özel hayatınızda ise zarafetinizle ön plana çıkmanız mümkün.

Manipülatif halinizi uzun süre kullanmamaya çalışın.



KOVA

Sosyal yaşamınızı ilgilendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir. Sevgi ön planda olacak.



BALIK

Bugünlerde tutumunuzu değiştirmeniz gereken olaylarda aksiyon almaktan çekinmeyin. Olayları daha esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir.









