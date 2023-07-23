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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Temmuz 2023, Pazar

23 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan kendinizi ölçüp tartmak için de uygun bir gün. Verdiğiniz ilgiyi alıp alamadığınızı rasyonel olarak değerlendirip bir karar alabilirsiniz.

BOĞA
Akılcı yönünüzün aktifleşmesi ile beraber özellikle maddi meselelerde gerçekçi yaklaşımlarla olabilecek en iyi sonuçları elde edebileceksiniz.

İKİZLER
Duygusal karmaşalar üzerinde kafa yorarak sorunları çözebileceksiniz. Aşk konusunda gösterdiğiniz hassasiyetin karşılığını alıp almadığınıza bakmak önemli.

YENGEÇ
Manevi konulara yönelebilirsiniz ve inancınız güçlenebilir.
Maddi anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz ve paranızı iyi yönetebileceğiniz bir süreçtesiniz.

ASLAN
Bugünlerde özellikle finansal konularda akıllıca girişimler yapabilirsiniz. Mesleki konularda hızlı atılımlar yapabilme durumunuz söz konusu olacak.

BAŞAK
Mesleki konularda hak edişlerinizinizi alacağınız bir gündesiniz.
Burcunuzda gerçekleşen dolunay birtakım tamamlamak istediğiniz enerjilerde de size destek çıkar.

TERAZİ
Bazı işlerinizi gizlilik içerisinde yapmayı tercih edebilir. Aşk ilişkilerinizde flört halinde iseniz hemen herkesin bilmesini istemeyebilir, gizli tutmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP
İş konusunda kendinizi ön plana koyabilecek ve kişilerin de fark etmesini sağlayabileceksiniz.
Yenilikçi tecrübeler ve deneyimleri hayatınıza taşıma potansiyeliniz var.

YAY
Bitirmek istediklerinizi bitirebilirsiniz ve yenilerinin gelmesini sağlayabilirsiniz.
Duygusal açıdan da ilişkilerinizde seviye atlama durumları başlayabilir.

OĞLAK
Güzellik ve yaratıcı sanatlarla alakalı çalışmalarınız varsa bunları da henüz halka sunmamayı tercih edebilirsiniz. Kendinizi geliştirme konularında başarılı olacaksınız.

KOVA
Kontrolcülüğünüzden vazgeçmeniz gereken bir gün.
İşlerin kontrolden çıkabileceği için streslenmemeli ve bunun geçici bir süreç olduğunu bilmelisiniz.

BALIK
Bitki çayları içmek veya vücudunuzu nemlendirmek için de uygun bir gündesiniz.
Kendinizi susuz bırakmadığınızdan emin olmak, günlük iş stresinizi azaltacaktır.

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