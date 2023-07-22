22 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar gün içerisinde yüksek enerjili ve güler yüzlü olacaksınız. Bu durum da keyfinizin etrafınızdaki insanlara da yansımasına vesile olacak.



BOĞA

Bugün, eviniz, dekorunuz ya da herhangi bir alanda değişim yapmak için uygun ayrıca el işine yönelik yetenekleriniz de gün yüzüne çıkabilir.



İKİZLER

Bugünlerde duygusal olarak da ilgi görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

İlişkisi olan İkizler partnerlerinden ilgi görme isteğini dile getirebilirler.



YENGEÇ

Maddi-manevi kısıtlanmışlık hali yeteneklerinizin ortaya çıkması için fırsat olabilir.

Bir konuda karar vermek hususunda sezgilerinize de güvenmeniz gerekebilir.



ASLAN

İlişkilerde güvence arayışınız artabilir.

Nezaketi ve zarafeti elden bırakmadan ilişki içerisinde olmanız önemli. İsyan da ya kabullendirme çabası işe yaramayacaktır.



BAŞAK

Bugünlerde kendinizi iyi hissedebilirsiniz, enerjiniz yükselebilir.

Özellikle evinizi güzelleştirmek ve etrafınızda estetik alanlar oluşturmak için uygun bir gündesiniz.



TERAZİ

Bugünlerde bireyselleşmenin arttığı günlerde olduğumuz için partnerinizin bireysellik çağrısını dinlemelisiniz. Yeni iş kontakları kurabileceğiniz zamanlardasınız.



AKREP

Kriz anlarında sakin kalmaya özen göstermeniz gerekmekte.

Sosyal açıdan olumlu olmakla beraber dikkatli de olunması gereken bir süreç içerisindesiniz.



YAY

Bu aralar herkese güler yüz göstermekte sorun çekmeyeceğiniz için çevreniz genişleyebilir. Tanıdıklar ve çevrenizin genişlemesi durumları söz konusu.



OĞLAK

İletişiminiz güçlenebilir ancak çevrenizden yeterli destek ve anlayışı göremeyebilirsiniz.

Bu durum da sizin kendinizi iyi ifade etmeniz ile mümkün olabilir.



KOVA

Kendinizi özellikle iş alanında kısıtlanmış hissedebilirsiniz ancak bu geçici bir süreçtir.

Yaratıcı para kazanma fikirlerinin aklınıza gelebileceği bir dönemdesiniz.



BALIK

Kurs almak diğer alanlarda fikir sahibi olmak için oldukça uygun bir gün. Yeni bir şey öğrenmek gibi bir hedefiniz varsa aksiyon alabilirsiniz.