21 Temmuz tarihli burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda pozitif halinizle de hemen dikkat çekeceksiniz. Enerjinizi düşüren kişi ve konuları kendinizden hızlıca uzaklaştırabileceksiniz.



BOĞA

Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecek. Alışveriş yapmak için uygun bir gündesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirecek motivasyonunuz da mevcut.



İKİZLER

Olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz.

Size uyum sağlayamayacak kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.



YENGEÇ

Bu aralar maddi konularda çevrenizden destek görebilirsiniz ayrıca çevrenizin başarılarınızda da payı olabilir. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.



ASLAN

Bugünlerde kutlama yapabileceğiniz olay ve durumlar yaşanabilir.

Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz.



BAŞAK

Alıngan olmamaya özen göstermelisiniz.

Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı aramayı ihmal etmeyin



TERAZİ

Duygusal konularda çevrenizdeki etkileşimin bir parçası olmak isteyebilirsiniz. Özellikle ailevi ilişkilerinizde aile etkinliklerinin bir parçası olmak size iyi gelebilir.



AKREP

Kendinizi koşuşturma içerisinde hissedebilir ve günün size yetmediğini düşünebilirsiniz.

Aile ilişkilerinizde sözün sizde olması ve karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz.



YAY

Bu aralar özellikle ikili ilişkilerinizde partnerinize karşı sert tutum sergilemek yerine dinlemeye özen göstermelisiniz. Böylelikle gününüz enerjik geçebilir.



OĞLAK

Yükselme ve kariyer odaklı konularda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var.



KOVA

Daha olumlu düşünmeyi hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz mesleki yükselme de söz konusu.

Güven arayışınızı aşırı kontrolcülüğe çevirmemeye dikkat edin.



BALIK

Duygusal açıdan kendinizi yeterli hissetmediğiniz durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir, maddi kararlara dikkat edin. Sevdiklerinizden ilgi göreceksiniz.