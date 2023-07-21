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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 21 Temmuz 2023, Cuma

21 Temmuz tarihli burç yorumları

KOÇ
Aşk konusunda pozitif halinizle de hemen dikkat çekeceksiniz. Enerjinizi düşüren kişi ve konuları kendinizden hızlıca uzaklaştırabileceksiniz.

BOĞA
Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecek. Alışveriş yapmak için uygun bir gündesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirecek motivasyonunuz da mevcut.

İKİZLER
Olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz.
Size uyum sağlayamayacak kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar maddi konularda çevrenizden destek görebilirsiniz ayrıca çevrenizin başarılarınızda da payı olabilir. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.

ASLAN
Bugünlerde kutlama yapabileceğiniz olay ve durumlar yaşanabilir.
Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK
Alıngan olmamaya özen göstermelisiniz.
Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı aramayı ihmal etmeyin

TERAZİ
Duygusal konularda çevrenizdeki etkileşimin bir parçası olmak isteyebilirsiniz. Özellikle ailevi ilişkilerinizde aile etkinliklerinin bir parçası olmak size iyi gelebilir.

AKREP
Kendinizi koşuşturma içerisinde hissedebilir ve günün size yetmediğini düşünebilirsiniz.
Aile ilişkilerinizde sözün sizde olması ve karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz.

YAY
Bu aralar özellikle ikili ilişkilerinizde partnerinize karşı sert tutum sergilemek yerine dinlemeye özen göstermelisiniz. Böylelikle gününüz enerjik geçebilir.

OĞLAK
Yükselme ve kariyer odaklı konularda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var.

KOVA
Daha olumlu düşünmeyi hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz mesleki yükselme de söz konusu.
Güven arayışınızı aşırı kontrolcülüğe çevirmemeye dikkat edin.

BALIK
Duygusal açıdan kendinizi yeterli hissetmediğiniz durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir, maddi kararlara dikkat edin. Sevdiklerinizden ilgi göreceksiniz.

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