20 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Yaratıcılığınızın etkisini hissettirmesi girişimlerinizde yardımcı olacak. İş hususunda başarılarınızın görmezden gelinmesi gerginleşmenize sebep olabilir.



BOĞA

Duygusal açıdan hazır olmadığınız konuşmalar içerisinde bulunmak zorunda kalabilirsiniz iş yerinizde rakiplerinizle tartışmaktan kaçınmalısınız.



İKİZLER

Stres odaklı sağlıksız beslenmeye karşı önleminizi almanız gerekmekte. İş yerinizde olabilecek bazı aksilikler neticesinde tüm sorumluluk size yüklenilebilir.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk ilişkinizdeki dengeyi partnerinizin bozduğunu görmek sizi rahatsız etse de olaylara daha geniş çerçeveden bakabileceksiniz. Sabırlı olun.



ASLAN

Ertelediğiniz konular tekrar gündeme gelebilir.

Çocuk sahibi olmak isteyen Aslan'lar ya da çocuklarla işi olan Aslan'lar bugünlerde çok şanslı ve enerjik hissedebilirler.

BAŞAK

Bugünlerde politik bir tutum sergilerseniz problemleriniz etrafınızdan hızlıca dağılacaktır. Aşk hayatınızda verimli bir döneme gireceksiniz.



TERAZİ

Özellikle işyerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Çalışma ortamınızda oluşacak gerginlikler sizin de ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir.



AKREP

Bu aralar kariyer bağlamında atacağınız adımlar olumlu sonuçlanabilir. Aynı zamanda ticaret ile uğraşan Akrep'ler yeni gelir kapıları elde edebilirler.

YAY

Risk alarak başarıya gidebileceğiniz bir gündesiniz ayrıca başarısızlıklarınızı da yenilgi değil tecrübe olarak kabul etmelisiniz. Duygusal konularda şans sizinle.

OĞLAK

Bazı istekleriniz partnerinizle ters düşmenize sebep olabilir ancak bilmelisiniz ki anlayış ve sevgi sizi içinde bulunacağınız her durumdan kurtaracaktır.

KOVA

Duygusal açıdan kendinizi hazır hissettiğiniz başarılara kalbinizi açma cesareti gösterin. Ayrıca yine bir süredir sabrettiğiniz şeylerle alakalı yeni gelişmeler olabilir.

BALIK

Hayatınızda kalıcı olmasını istediğiniz konularda adım atmalısınız. Başarıda gerileme yaşamak istemiyorsanız etrafınızdakilerle ile tartışmaktan kaçınmalısınız.



