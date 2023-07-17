17 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde seyahat veya evrak işleri odaklı konularınız gündeme gelebilir.

Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir.

BOĞA

Hayatınızdaki dönüm noktalarına dikkat etmeniz ve kendinizi iyi analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

İlişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilirsiniz.

İKİZLER

Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.

YENGEÇ

Mesleki konulardaki korkularınız sizi harekete geçirebilir.

Sorumlulukların da fazla geldiğini hissetseniz de yine de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.

ASLAN

Farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak sizi kültürel anlamda da yükseltecektir. Mesleki alanlarda kendinizi kanıtlamayı başarabileceğiniz bir evrede görünüyorsunuz.

BAŞAK

Çevrenizdeki kişilerin sizinle çok fazla iletişim kurmak istediği bir evredesiniz. Bu yoğun görüşmeler içerisinde nazar gibi negatif enerjiler de barındırabilir.

TERAZİ

Sezgilerinize güvenin ve partnerinizin çok fazla üstüne giderek onu bunaltmamalısınız.

Eğer abartılı tepkiler gösterirseniz sonrasında partnerinizi kaybedebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde çevrenizdeki insanları dinlemek ve onları anlamaya çalışmak için çaba göstereceksiniz.

Bu çaba ise hayatınıza oldumlu bir dönüş sağlayacak.

YAY

Son zamanlarda kendinize karşı dürüst olmanız ve kendinizle yüzleşmeniz önemli olacak. İçsel rehberliğinize tamamen sırt çevirmemelisiniz.

OĞLAK

İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da doğru strateji kuramazsanız başarısız olma riskiniz olduğunu hatırlayın ve bilhassa iş arkadaşlarınıza önem verin.

KOVA

Olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde harekete geçirici korku hissedebilirsiniz bu doğaldır.

Mesleki konulardaki korkularınız sizi harekete geçirebilir.

BALIK

Enerjinizin belirgin yükselişi çevrenizdeki çekimi arttırarak yeni dostluklar ve ortamlar yaratmanıza vesile olabilir. Bugünlerde sözlü münakaşadan sakının.