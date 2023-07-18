18 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde mesleki konularda kontrol elinizde olacak ancak bu kontrol ve sorumluluğu yönetmek hususunda kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz.



BOĞA

Daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer ortamlardan gelen teklifleri reddetmeye çalışın.



İKİZLER

Bugünlerde aile ve yakın arkadaş ilişkilerinde gerginlik olabilir ancak yeni ilişkilere girdiğiniz yeni ortamlarda kendinizi rahat hissedebilirsiniz.



YENGEÇ

Mesleki konularda kendinizi ve limitlerinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın.



ASLAN

Bugünlerde çevrenizdekilere atışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var.



BAŞAK

Bugünlerde toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün.

Tamamladığınız işler yerine kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.



TERAZİ

Bugünlerde sağlıklı beslenmeye başlamak, spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.



AKREP

Son zamanlarda kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız.



YAY

Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.



OĞLAK

Hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için hayatınıza çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz.

Olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin.



KOVA

Son zamanlarda kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.

Kendiniz odaklı ve kendinize yatırım yaptığınız hal ve durumların dönüşü iyi gelecek.



BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda daha kesin kararlar almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Bitişler ya da başlangıçlar için uygun bir gün. Net olmalısınız.



