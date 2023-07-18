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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 18 Temmuz 2023, Salı

18 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde mesleki konularda kontrol elinizde olacak ancak bu kontrol ve sorumluluğu yönetmek hususunda kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz.

BOĞA
Daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer ortamlardan gelen teklifleri reddetmeye çalışın.

İKİZLER
Bugünlerde aile ve yakın arkadaş ilişkilerinde gerginlik olabilir ancak yeni ilişkilere girdiğiniz yeni ortamlarda kendinizi rahat hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Mesleki konularda kendinizi ve limitlerinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın.

ASLAN
Bugünlerde çevrenizdekilere atışmalara karşı dikkatli olmalısınız.
Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var.

BAŞAK
Bugünlerde toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün.
Tamamladığınız işler yerine kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde sağlıklı beslenmeye başlamak, spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.

AKREP
Son zamanlarda kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız.

YAY
Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.

OĞLAK
Hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için hayatınıza çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz.
Olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin.

KOVA
Son zamanlarda kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.
Kendiniz odaklı ve kendinize yatırım yaptığınız hal ve durumların dönüşü iyi gelecek.

BALIK
Bugünlerde aşk hayatınızda daha kesin kararlar almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Bitişler ya da başlangıçlar için uygun bir gün. Net olmalısınız.

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