16 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Geriye bakmadan ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz ve güçlü duruşunuz karşı cinsin size daha da bağlanmasına sebep olacak. Eğitim ve gelişime de önem vereceksiniz.



BOĞA

Bugünlerde etrafınıza gülücükler saçsanız da içten pek enerjik hissetmeyebilirsiniz.

Sırlarınızı başkaları ile paylaşmamayı bilhassa unutmamalısınız.



İKİZLER

Yeniliği hayatınıza almak isteyeceğiniz ve bilinçli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz.

Şansınızın arttığı bugünlerde duygusal açıdan yoğun hissedeceksiniz.



YENGEÇ

Özellikle flört aşamasında olan ilişkilerinizde karar vermekte bir türlü muvaffak olamayabilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi şanslı ve iyi hissedeceksiniz.



ASLAN

Aslan'lar bugünlerde gururlanacağınız bir dönemdesiniz.

Özellikle size hata yapan kişilerin sizden özür dilemesi sizi oldukça mutlu hissettirebilir.



BAŞAK

Kendinize ekstra sorumluluk yüklemek yerine var olan sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeye çaba gösterin zaten elinizden gelenin en iyisi iyi olacaktır.



TERAZİ

Son zamanlarda mutluluğunuzu kalıcı hale getirmek için göstereceğiniz bilinçli çaba sizi daha uzun süreli bir huzura karşı adım adım götürecektir.



AKREP

Bugünlerde gerek mesleki gerekse aşkla alakalı konularda iletişiminizin şifalandığı bir dönemdesiniz.

Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak.



YAY

Enerjinizin yükseleceği bugünlerde uç noktalara kaçmamanızda fayda var.

Kendinizi duygusal konularda başarılı ve mutlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz.



OĞLAK

Çekim yasasının tezahürlerini hızlı göreceğiniz bir zamandasınız. Son zamanlarda ruhsal çalışmalarınız ve olumlamalarınız size oldukça iyi gelecek.



KOVA

Yaptığınız her türlü başarı ve gösterdiğiniz performansın karşılığını alabileceksiniz.

Güvenilirliğiniz herkesçe bilinecek. Huzurunuz ve bereketiniz artacak.



BALIK

Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.