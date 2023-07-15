15 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Evrenin size verdiği güzellikleri kabul edip taktir etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız.

Mesleki konularda araştırmacılığınız ön plana çıkacak.

BOĞA

Mesleki konularda yaptığınız fedakarlıkların size başka bir formda döneceğini unutmamalısınız. Bu yüzden kendinizi yaptıklarınızdan ötürü kötü hissetmeyin.

İKİZLER

Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz. Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda eski partnerinizin dönüşü söz konusu olabilir.

Mutlu olmak için bilinçli bir çaba gösterecek ve bu çabanın karşılığını evrensel planda alabileceksiniz.

ASLAN

Bugünlerde hayatınızda bir takım konular ya da kişiler hakkında hüküm verebilirsiniz. Bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak sizler için odak konusu olacak.

BAŞAK

Maddiyatınızda bir miktar tıkanıklık hissetseniz de kendinizi toparladığınızda bu sorunu kolayca çözebileceksiniz, finanse bereketiniz eski düzenine girecek.

TERAZİ

İş konusunda istikrarlı götürmeniz gerektiğini bildiğiniz konularda cesaretli ve hedef odaklı olduğunuz sürece yeniliklerle beraber başarıyı da elde edeceksiniz.

AKREP

Özeleştiri sürecinde olacaksınız bu süreçte kendi hatalarınızdan ders almak için çaba göstermelisiniz.

Sosyalliğinizin hayatınızın geri planında kalacağı dönemdesiniz.

YAY

Aşk hayatınızda başarılı olduğunuz ve istediğinizi elde ettiğiniz bir dönemdesiniz.

Ayrıca herhangi bir konuda yenilik ve yeni karar almak size iyi gelecek.

OĞLAK

Aşk hayatınızda alışılmışın dışında bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

Özellikle bir süredir rutinin hayatınıza hakim olmasından ötürü kendinizi mutsuz hissediyordunuz.

KOVA

Kendinizi çocuksu bir coşku ve neşe içerisinde hissedebilirsiniz.

Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz.

BALIK

Hayatınıza başarı getirmek için bilinçli bir çaba harcayacaksınız ve adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.