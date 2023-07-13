13 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinizin sıkılmasını istemiyorsanız ilişki içerisinde onu tanımayı hedeflemeli ve hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için çaba göstermelisiniz.



BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda temkinlik davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.



İKİZLER

Duygusal açıdan partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve ilgi size verilecek. Her açıdan motive hissedeceğiniz bugünde başkalarına da iyilik yapmak isteyebilirsiniz.



YENGEÇ

Bu aralar mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz. Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.



ASLAN

Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde taklit edilmek sizi oldukça rahatsız edebilir ancak yine de herkese karşı verimli ve yardımsever olmaktan da vazgeçmeyeceksiniz.



TERAZİ

Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Tüm gözler üzerinizde.



AKREP

Bugünlerde sosyal olmak için ekstra bir çaba göstermeseniz de sosyal olacağınız, doğallığınız ile insanların dikkatini çekebileceğiniz bir gündesiniz.



YAY

Gösterişten uzak huzuru seçmek size iyi gelecek özellikle özür dileyebilmenin erdemi tekamülünüzün bir parçası haline gelerek sizi huzura kavuşturabilir.



OĞLAK

Satış sektörü, pazarlama gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz.

Kendi ruh haliniz, kabiliyetleriniz, başarılarınız ve öğreticiliğiniz diğer kişilere de ilham olacak.



KOVA

Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.



BALIK

Partnerinizin size daha da aşık ve daha duygusal hissettiği bir evredesiniz. İş stresinizin üstesinden gelmek için strateji açısından kendinizi geliştireceğiniz bir gündesiniz.