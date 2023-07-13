KOÇ
Partnerinizin sıkılmasını istemiyorsanız ilişki içerisinde onu tanımayı hedeflemeli ve hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için çaba göstermelisiniz.
BOĞA
Bugünlerde aşk hayatınızda temkinlik davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal açıdan partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve ilgi size verilecek. Her açıdan motive hissedeceğiniz bugünde başkalarına da iyilik yapmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Bu aralar mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz. Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.
ASLAN
Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde taklit edilmek sizi oldukça rahatsız edebilir ancak yine de herkese karşı verimli ve yardımsever olmaktan da vazgeçmeyeceksiniz.
TERAZİ
Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Tüm gözler üzerinizde.
AKREP
Bugünlerde sosyal olmak için ekstra bir çaba göstermeseniz de sosyal olacağınız, doğallığınız ile insanların dikkatini çekebileceğiniz bir gündesiniz.
YAY
Gösterişten uzak huzuru seçmek size iyi gelecek özellikle özür dileyebilmenin erdemi tekamülünüzün bir parçası haline gelerek sizi huzura kavuşturabilir.
OĞLAK
Satış sektörü, pazarlama gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz.
Kendi ruh haliniz, kabiliyetleriniz, başarılarınız ve öğreticiliğiniz diğer kişilere de ilham olacak.
KOVA
Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.
BALIK
Partnerinizin size daha da aşık ve daha duygusal hissettiği bir evredesiniz. İş stresinizin üstesinden gelmek için strateji açısından kendinizi geliştireceğiniz bir gündesiniz.
13 Temmuz günlük burç yorumları
KOÇ
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