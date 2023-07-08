8 Temmuz tarihli burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda asalet kazandığınız bir dönemdesiniz.

Partnerinize karşı tutkulu olacak ve onu mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız.

BOĞA

Bugünlerde bazı durumlar ilişkinizdeki problemlerin geri plana atılmasına böylelikle de aşk ve güzel konuların ön plana çıkmasına sebep olabilir.



İKİZLER

İş hayatınızda planlama yapabilmek için uygun bir gündesiniz.

Hoşunuza gitmeyen durumları değiştirmek ve dönüştürmek için uygun bir gün.



YENGEÇ

İyi bir planlama ile duygusal ve mesleki konularda önünüzü açabileceksiniz. Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz.



ASLAN

Yeni bir işe başlamak, yeni bir kitaba başlamak gibi bir konuda kendinizi ve zihninizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.



BAŞAK

Bugünlerde insanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz bu durumda mantıklı olana yönelmenizde fayda var. Çözülemeyen konuları bir kenara bırakabilirsiniz.

AKREP

Hayatınızda sevgi ve başarının ön planda olduğu güzel bir gün geçirebilirsiniz ancak bu süreci kendi elinizden tersine de çevirebilirsiniz.

Pozitif olmaya çalışın.



YAY

İkili ilişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın ya da mesleki konularda daha olumlu bir tutum sergileyin. Olumlu düşünmek olumlululuk getirecektir.

OĞLAK

Aşk hayatınızda yaptığınız taktik hataları ve pişmanlıklarınız su yüzüne çıkabilir. Özür dilemek istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

KOVA

Yenilgiyi kabullenebilmek bugün sizler için önemli olacak.

Hemen kızıp küsmek tekamülünüzü yavaşlatabilir.

Bir dahakine daha iyisini yapmayı denemelisiniz.



BALIK

Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz.

Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız olabilir.