9 Temmuz tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

Akşam saatlerinde işiniz gerekçesi ile kendinizi yorgun hissetseniz de günü tüm işlerinizi tamamlayarak ve doğru planlayarak geçirebileceksiniz.



BOĞA

Aşk hayatınızda kalıcı kararlar almaktan kaçınmakla beraber sağlık konularında da stres odaklı rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız.

Sakin kalmak için çaba gösterin.



İKİZLER

Aşk hayatınızda, düzenli ilişkinizde başarı getirecek yeni fikirler ve ilhamlar ile güne başlayabilirsiniz.

Maddi konularda bir tıkanıklık söz konusu olabilir.



YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi net ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Aniden sinirlenebilir ve söylemek istedikleriniz yerine istemediklerinizi söyleyebilirsiniz.



ASLAN

İlişkisi yeni başlamış olan Aslan'lar partnerlerinin hayatına dair her bir detayı öğrenerek kurcalamak isteyebilirler. Bu durum, kişisel alana müdahale gibi algılanabilir.



BAŞAK

Bugünlerde dikkatli ve doğal olmanız çok önemli. İyi özelliklerinizi ön plana çıkartmanız insanların taktirini kazanmanıza vesile olacaktır.



TERAZİ

Bekar olan Terazi'ler yeni biri ile tanışmak ve ilişki geliştirmek konsunda şanslı olacaklar. Kendinizi güvende hissetmediğiniz durumlar oluşabilir.

AKREP

Flört aşamasındaki ilişkinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız daha sakin ve güvenli bakmanız gerekmekte.

Hayatınızda değer verdiklerinizde değişim söz konusu olabilir.



YAY

Aşk ilişkilerinizde karşı taraftan beklentiniz değişebilir.

Daha olgun bir ilişki yürütmeyi isteyebilirsiniz bu da mevcut ilişkinizi problem içerisine sokabilir.



OĞLAK

Bugünlerde sizler de birilerini özleyebilir, ya da af dileyebilir, fakat bir türlü cesaret edemeyebilirsiniz. Aşk hayatınızda günün en şanslı burçlarından bir tanesisisiniz.



KOVA

Sevgili Kova'lar kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda akılcı davranmanız gerekmekte. İşlerinizi bitirmek için uygun bir gün, gün ortasında güzel haberler var.



BALIK

İstediğiniz herhangi bir şeyi partnerinize kabullendirmekte hiç zorluk çekmeyeceksiniz.

İlişkisi olmayan Akrep'ler sosyal bir gün geçirerek yeni çevrelere adım atabilir.