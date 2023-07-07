7 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızla ilgili planlarınızda bir süredir giden aksilikler vardı ancak o aksilikler tümden ortadan kalkmasa da ciddi anlamda azalmış olabilir.

BOĞA

Evren sizden bugünlerde daha çok anlayış ve olanı kabul bekleyebilir ancak yine de çok fazla kendinizi salmadan dengede kalmalısınız.

İKİZLER

Partnerinize daha çok anlayış göstermeniz ve ondan daha çok şey öğrenmeye çalışmanız ilişkinizi daha eğlenceli ve mutlu kılabilir. Aşk odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Kusursuz görünen bazı işlerinizde beklenmedik pürüzler çıkabilir ve bu konuda dikkatli olmanız gerekebilir. İstekleriniz için çabalamalısınız.

ASLAN

İnsanlar sizinle çalışmak isteyecek.

Duygusal konularda partnerinize söz geçirmek istediğiniz ve farkında olmadan aşkı savaşa çevirdiğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir gündesiniz ancak iş yükünüz eskiye oranla çok artabilir. Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Yeni ilişkiler denemek ve yenilik içerisinde bulunmak size iyi gelecek. Pozitif yönde gelen değişim enerjinizi yükselterek daha olumlu düşünmenize vesile olacak.

AKREP

Aşk hayatınızda özellikle bekar olan Akrep'ler yeni kişilerin dikkatini çektiklerini görebilir ve bu sebepten ötürü kendilerini mutlu hissedebilirler.

YAY

Duygusal konularda isteklerinizi bilin, bunları belli edin ancak zorla kabullendirmeye çalışmayın. İş konusunda herkesin dikkatini çekeceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde ani kararlar almak gününüzün genel konusu olsa da aldığınız çoğu karar sizin için olumlu ve sezgilerinizin onayladığı kararlar olacak.

KOVA

Her şeye yetişme hali gün sonunda yorgun olmanıza neden olabilir ancak bir şeyler istediğiniz gibi geliştiği için koşturacaksınız, motivasyonunuz olacak.

BALIK

Mesleki konularda gelişiminizin yeterince iyi bir ivmede olduğunu görüp dinlenme kararı alabilirsiniz.

Aşk ilişkilerinize yönelmeyi tercih edebilirsiniz.