25 Haziran tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

İntikam almak gibi zehirleyici ve toksik düşüncelerden uzak daha bilgece kararlar almanız ve evreni okul olarak görüp sakinleşmeniz gereken bir evreden geçmektesiniz.

BOĞA

Hayattan ilham ve keyif alabileceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle iş ve aile yaşantınızda krizleri nasıl fırsata çevirebileceğinizi bilecek ve başarılı olacaksınız.

İKİZLER

Kolaylıkla sinirlenebilir ve kontrol edilebilir bir konuma gelebilirsiniz Sözlere aldanmayın.

Birebir iletilimden yana oldukça şanslı ve başarılı geçecek bir gün sizleri bekliyor



YENGEÇ

Aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı bir tutum sergilememeye, duygu ve düşünce çeşitliliğini kabul etmeye yönelmeli ve başkalarının bakış açılarına da saygılı olmalısınız.



ASLAN

Sevgi ve güvenin hakim olduğu derin bir ilişki yaşayabilirsiniz.

Başkalarını kolaylıkla affedecek ve naif tutumunuz ile herkesi etrafınızda toplayabileceksiniz.

BAŞAK

Öğrenme isteğinin hayatınızın her alanına hakim olacağı bugünlerde yanlış bilgiye yönelmeniz sizi insanların özel hayatlarını kurcalamaya itebilir.

TERAZİ

Açık fikirli olun, başkalarını da dinlemeye çalışın ve bildiğinizi salt doğru gibi kabul etmemekte ısrar edin.

Sözlerinizi sarf ederken kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz.



AKREP

Başkalarına karşı çok güvensiz hissedeceğiniz lakin çok güvenilir olacağınız bir gündesiniz. Dostlarınızla paylaşım yapmanızda bir sakınca yoktur.

YAY

Kusurlarınızı bileceğiniz ve öz eleştiri yapabileceğiniz bir gündesiniz. Aşk konusunda partnerinize karşı daha anlayışlı olursanız ilişkinize renk ve neşe gelecektir.



OĞLAK

İş ortamınızdaki stresle hiç söylemek istemediğiniz şeyler öylece ağzınızdan çıkabilir. Başkalarına karşı anlayışlı olmaya çalışmanız sizi daha sakin yapacaktır.



KOVA

Parasal konular, finansal meseleler, yeni kaynak araştırmaları yapmak ve yeni işlerde uzmanlaşmak gibi ilgi alanlarına yönelebilir. çok da başarılı olabilirsiniz.



BALIK

Başkaları hakkındaki düşünceleriniz zihninizi meşgul ederken kendinize haksızlık yapabilirsiniz. Size uzak gelen hedeflerin büyüsüne kapılabilirsiniz.