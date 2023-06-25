KOÇ
İntikam almak gibi zehirleyici ve toksik düşüncelerden uzak daha bilgece kararlar almanız ve evreni okul olarak görüp sakinleşmeniz gereken bir evreden geçmektesiniz.
BOĞA
Hayattan ilham ve keyif alabileceğiniz bir gündesiniz.
Özellikle iş ve aile yaşantınızda krizleri nasıl fırsata çevirebileceğinizi bilecek ve başarılı olacaksınız.
İKİZLER
Kolaylıkla sinirlenebilir ve kontrol edilebilir bir konuma gelebilirsiniz Sözlere aldanmayın.
Birebir iletilimden yana oldukça şanslı ve başarılı geçecek bir gün sizleri bekliyor
YENGEÇ
Aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı bir tutum sergilememeye, duygu ve düşünce çeşitliliğini kabul etmeye yönelmeli ve başkalarının bakış açılarına da saygılı olmalısınız.
ASLAN
Sevgi ve güvenin hakim olduğu derin bir ilişki yaşayabilirsiniz.
Başkalarını kolaylıkla affedecek ve naif tutumunuz ile herkesi etrafınızda toplayabileceksiniz.
BAŞAK
Öğrenme isteğinin hayatınızın her alanına hakim olacağı bugünlerde yanlış bilgiye yönelmeniz sizi insanların özel hayatlarını kurcalamaya itebilir.
TERAZİ
Açık fikirli olun, başkalarını da dinlemeye çalışın ve bildiğinizi salt doğru gibi kabul etmemekte ısrar edin.
Sözlerinizi sarf ederken kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz.
AKREP
Başkalarına karşı çok güvensiz hissedeceğiniz lakin çok güvenilir olacağınız bir gündesiniz. Dostlarınızla paylaşım yapmanızda bir sakınca yoktur.
YAY
Kusurlarınızı bileceğiniz ve öz eleştiri yapabileceğiniz bir gündesiniz. Aşk konusunda partnerinize karşı daha anlayışlı olursanız ilişkinize renk ve neşe gelecektir.
OĞLAK
İş ortamınızdaki stresle hiç söylemek istemediğiniz şeyler öylece ağzınızdan çıkabilir. Başkalarına karşı anlayışlı olmaya çalışmanız sizi daha sakin yapacaktır.
KOVA
Parasal konular, finansal meseleler, yeni kaynak araştırmaları yapmak ve yeni işlerde uzmanlaşmak gibi ilgi alanlarına yönelebilir. çok da başarılı olabilirsiniz.
BALIK
Başkaları hakkındaki düşünceleriniz zihninizi meşgul ederken kendinize haksızlık yapabilirsiniz. Size uzak gelen hedeflerin büyüsüne kapılabilirsiniz.