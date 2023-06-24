24 Haziran tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

Odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz. Problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir.

BOĞA

Hiçbir şey yapmama isteğiniz ya da üşengeçlik haliniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz.

Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.



YENGEÇ

Arkadaşlarıyla plan yapan Yengeç burcu üyelerinin planlarını iptal etmesi olası.

İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz.

Bu enerji bunaltıcı olabilir.



ASLAN

Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz ancak hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.



BAŞAK

Hiç ilişkiniz yokmuşçasına bir bireysellik ve özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz.

Bu konuda mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.



TERAZİ

Yeni bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Terazi'ler bu adaptasyon ve motivasyonu mümkün olduğunca hızlı sağlayabilirler. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

AKREP

İletişimlerinizde çekiciliğiniz ön planda olacağı için bekar olan Yengeç'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Yengeç'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.



YAY

Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

Duygusal konularda sezgileriniz yükselecek ve istediğiniz gibi bir aşk yaşayabileceksiniz.



OĞLAK

Duygusal isteklerinizin arttığı bugünlerde partneriniz ya da ilişkinizden de beklentiniz artabilir. Yeni kararlar almak ve hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.

Ruhani yollar izleyebilirsiniz.



BALIK

Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.

İşinizde dingin kalmaya çalışın. Dostlarınız sizden yardım isteyebilir başkalarına yardım etme zevkini tadabilirsiniz.