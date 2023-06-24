KOÇ
Odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz. Problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir.
BOĞA
Hiçbir şey yapmama isteğiniz ya da üşengeçlik haliniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz.
Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.
YENGEÇ
Arkadaşlarıyla plan yapan Yengeç burcu üyelerinin planlarını iptal etmesi olası.
İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz.
Bu enerji bunaltıcı olabilir.
ASLAN
Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz ancak hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.
BAŞAK
Hiç ilişkiniz yokmuşçasına bir bireysellik ve özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz.
Bu konuda mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.
TERAZİ
Yeni bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Terazi'ler bu adaptasyon ve motivasyonu mümkün olduğunca hızlı sağlayabilirler. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
AKREP
İletişimlerinizde çekiciliğiniz ön planda olacağı için bekar olan Yengeç'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Yengeç'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.
YAY
Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
Duygusal konularda sezgileriniz yükselecek ve istediğiniz gibi bir aşk yaşayabileceksiniz.
OĞLAK
Duygusal isteklerinizin arttığı bugünlerde partneriniz ya da ilişkinizden de beklentiniz artabilir. Yeni kararlar almak ve hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.
Ruhani yollar izleyebilirsiniz.
BALIK
Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.
İşinizde dingin kalmaya çalışın. Dostlarınız sizden yardım isteyebilir başkalarına yardım etme zevkini tadabilirsiniz.