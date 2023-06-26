26 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal açıdan kendinizi yalnız hissetseniz de ne kadar güçlü olduğunuzu da fark ettiğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Sağlık ilk önceliğiniz olmalı.

BOĞA

Aşk hayatınızla alakalı diğer konularda da güçlü ve olması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz.

Yalnızlık size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir.

İKİZLER

Ben nerede hata yapıyorum hissinin hayatınıza çokça yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda kendinizi mağdur hissettiğiniz ve partneriniz tarafından sıkça yanlış anlaşıldığınız bir güne girerek kendinizi sorgulayabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi zorlamaya karar vererek bir üst kademeye geçiş yapmayı tercih edebilirsiniz. Aşk konusunda yalnızlığı tercih ettiğiniz ve kendi kendinize yeterli geldiğiniz bir gün.

BAŞAK

Etrafınızdaki kişiler sizin mantığınızdan ya da yaratıcılığınızdan çok fazla söz edebilir. Konuşulacaksınız.

Mesleki konularda bilginiz size yeterli gelmeyebilir.

TERAZİ

Aşk hayatınızda ani kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz.

Sakin kalmaya özen göstermeli ve yaşadığınız olay ile verdiğiniz tepkiyi dengede tutmalısınız.

AKREP

Kendinizi genel anlamda sakin hissedebilirsiniz ancak hisleriniz zorlandığı taktirde beklenen veya ön görülenden büyük tepki gösterebilirsiniz.

YAY

Partnerinizle olan açmazları çözmeyi ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Mesleki konularda aziminiz artacak ve başarılı olacaksınız.

OĞLAK

Sinirle alınacak kararlar sonrasında pişmanlık yaratabilir.

Kendiniz ve aldığınız insiyatiflerin farkında olmak sizi iş yerinde diplomatik yapacaktır.

KOVA

İlişki içerisinde başkasından hoşlanmak gibi toksik hislere kapılma ihtimaliniz de olabilir, sonunda kimseye faydası olmayacak ilişkilerden kaçının.

BALIK

Aşk hayatınızda daha nazik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz.

İkili ilişkilerde risk alan ve kendisini kontrol etmekte güçlük çeken yönleriniz ön plana çıkabilir.