KOÇ
Düşünceleriniz artısı ve eksisi ile doğru kişiler tarafından değerlendirilecek.
Zamanınızı mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.
BOĞA
Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız sizi mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.
Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.
İKİZLER
Adım atmak için uygun zamanı kolladığınız konularda sürekli hesaplama yaparsanız doğru zaman hiçbir zaman gelmeyebilir. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.
YENGEÇ
İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir, bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz.
ASLAN
Hesapta olmayan küskünlükler gündeme gelse de aslında çıkarcı insanları hayatınızdan temizleyerek potansiyelinizi ortaya çıkartacak hayrınıza durumlar olabilir.
BAŞAK
Dingin ve size huzur veren yerlerde bulunmayı bilinçli olarak tercih edebilirsiniz.
Yaşamsal faliyetlerinizi plana koyarak eğlenceye vakit ayırabilirsiniz.
TERAZİ
Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz.
AKREP
Evren kendi gücünüzü kullanma potansiyelinizi teste tabi tutabilir. Bun süreçte dingin ve var olanın şükürü ile ilerlemeniz önemli olacak.
YAY
Güzel açılımlar yapabileceğiniz ve iyi bir çevrenin eşiğinde olabileceğiniz günlerdesiniz.
İstediğiniz eğer bir çevre ya da arkadaşlık ise çok büyük artıdasınız.
OĞLAK
Hayat size sonsuz olasılıklarını beklemediğiniz yerden gösterebilir.
Çoğunlukla iyi yönde gelişmeler olacağı gibi diğer her seçeneği de değerlendirmeye çalışın.
KOVA
Maddiyat ile alakalı konularda evrensel etkileşimi hissedeceksiniz.
Paranızın katlandığını gördüğünüz gibi paranız ile güzel şeyler yaptığınızı da göreceksiniz.
BALIK
Niyetlerinize kişisel gelişim ile paralel giderek ulaşabileceğinizi bildiğiniz için daha verimli ve eğitimli olmak hususunda isteyerek adım atabilirsiniz.