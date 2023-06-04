4 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın.

BOĞA

Her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir.

Aslında tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece.

İKİZLER

Evli olan İkizler ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için çaba göstermek durumunda kalabilir. Zamanın etkileri yer yer sizde soyutlayıcılık yaratabilir.



YENGEÇ

Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.

Yüksek enerji ve potansiyeliniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.



ASLAN

Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir. Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek.



BAŞAK

Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz artabilir dostunuz çoğalabilir.



TERAZİ

Enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde engel olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca bu haftayı tatil, dinlenme ve eğlenme formatında geçirebilirsiniz.

AKREP

Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz. Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak.



YAY

Bugünlerde aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.



OĞLAK

Duygusal konularda problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir ancak unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir.



KOVA

Bu aralar ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.



BALIK

Kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir.

Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde bilinçli çaba göstermek sizi başarıya götürecektir.