6 Haziran tarihli burç yorumları...

KOÇ

Sürüncemede kalan işlerinizi bir çırpıda halledebilir ve her şeyin bu kadar kolay olmasına şaşırabilirsiniz.

Tutumunuz yumuşak oldukça seveniniz ve çevreniz artmakta.

BOĞA

Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin sırlarına vakıf olabileceğiniz bir gün. Sizinle etkileşim içerisinde olan kişilerin mutluluğu da sizin mutluluğunuz oluyor.

İKİZLER

Onların size olan sevgisi sizin hayat enerjinizi arttırırken varlığınızın gelişimine de destek oluyor.

Sevildiğinizi bilmek sizin için oldukça önemli bir konumda.



YENGEÇ

Popüler olmak etrafınızda sevilmek ve enerjinizin yüksek olması size iyi geliyor.

Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor.



ASLAN

Espri yeteneğiniz ve çalışma azminiz işinizde sizi ön plana çıkartırken rakiplerinize karşı dikkatli olmalısınız.

Partnerinize olan sevginizi göstermek için uygun bir gün.



BAŞAK

Aşk hayatınızda istediğiniz konforu yakalayamayabilirsiniz.

Çevresel faktörlerin müdahil olmasına izin vermek yerine birebir bir ilişki yaşamanız önemli olacak.



TERAZİ

Mümkün olduğunca açık havada nefes egzersizi yapın ve bütün problemlerin gitmesini vücudunuzdaki gerilim bölgelerinin rahatlamasına yardımcı olun.

AKREP

İç dünyanıza çokça takılarak dışardan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.

Bilmeniz gereken şeyleri öğrenmek için fırsatlar elde edeceksiniz.

YAY

Aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz.

Ayrıca iş konularında da stabilize giden bazı olaylar sizi yorabilir.



OĞLAK

Bugünlerde zarafetiniz çevrenizde hoş bir etki uyandırıyor. Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.



KOVA

Aşk hayatınızla ilgili sorunları çözmek için kusurlarla iyileri görmek hususunda dengede olmanız şart. Bu yüzden ifadelerinizi daha sade tutun.



BALIK

Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Bu sebepten sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.