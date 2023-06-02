2 Haziran tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Yaptığınız işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir.

Sosyal yaşamınızda verimli olacaksınız.

Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.

BOĞA

Maddi konularda problemler yaşayabilir ve kaynak arayışına girebilirsiniz.

Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın.



İKİZLER

Sosyal yaşamınızda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak için kalbinizin sesini dinleyin. İş konusunda bir şeyler daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.



YENGEÇ

Niyetlerinizi gerçekleştirmek için başkalarının niyetlerini gerçekleştirmesine yardım etmelisiniz.

Aşk konusunda da davranışlarınızın tam olarak karşılığını geri alabilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.



BAŞAK

Her konuda yoğun düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz.

Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.



TERAZİ

Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.



AKREP

Yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte.

Özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.



YAY

Aşk alanında birlikteliği olan İkizler burçlar birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmayı tercih edebilirsiniz.

Kendinizi yüksek enerji ile akıcı bir üslupla ifade edebileceksiniz.

OĞLAK

Başkalarına olan yardımlarınızı biraz daha kısıtlı tutup içe yönelmenizde fayda var. Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.



KOVA

Bu aralar herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir ya da birtakım beklemediğiniz durumlar olabilir. Stratejik davranmanız gereken zamanlardasınız.

BALIK

Günün en şanslı burçlarından biri olarak günü keyifli geçirirken sevdiklerinize de zaman ayırmayı ve küçük iyilikler yapmayı unutmamalısınız.