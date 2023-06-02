KOÇ
Yaptığınız işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir.
Sosyal yaşamınızda verimli olacaksınız.
Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.
BOĞA
Maddi konularda problemler yaşayabilir ve kaynak arayışına girebilirsiniz.
Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın.
İKİZLER
Sosyal yaşamınızda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak için kalbinizin sesini dinleyin. İş konusunda bir şeyler daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.
YENGEÇ
Niyetlerinizi gerçekleştirmek için başkalarının niyetlerini gerçekleştirmesine yardım etmelisiniz.
Aşk konusunda da davranışlarınızın tam olarak karşılığını geri alabilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.
BAŞAK
Her konuda yoğun düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz.
Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.
TERAZİ
Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.
AKREP
Yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte.
Özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.
YAY
Aşk alanında birlikteliği olan İkizler burçlar birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmayı tercih edebilirsiniz.
Kendinizi yüksek enerji ile akıcı bir üslupla ifade edebileceksiniz.
OĞLAK
Başkalarına olan yardımlarınızı biraz daha kısıtlı tutup içe yönelmenizde fayda var. Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.
KOVA
Bu aralar herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir ya da birtakım beklemediğiniz durumlar olabilir. Stratejik davranmanız gereken zamanlardasınız.
BALIK
Günün en şanslı burçlarından biri olarak günü keyifli geçirirken sevdiklerinize de zaman ayırmayı ve küçük iyilikler yapmayı unutmamalısınız.