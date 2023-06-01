1 Haziran tarihli burç yorumları...

KOÇ

Aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak. Gönül ilişkilerinde yeni bir döneme geçerek mutluluğunuzu perçinleme imkanı bulabilirsiniz.

BOĞA

Yakın dostlarınıza bugünlerde içinizi dökmek size çok iyi gelebilir. Duygusal açıdan kendinizi kötü hissetmeseniz de anlatacaklarınız olduğunu fark edebilirsiniz.

İKİZLER

Aile ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugünlerde duygusal kararlar alabilirsiniz.

Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir.



YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi daha ön planda hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir.



ASLAN

Pratikliğiniz işlerinizi kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız. Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.



BAŞAK

Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmamanızda fayda var.

Yalnız olan Koç'lar aşk için seçici bir tutum sergileyerek en doğru adayı bulabilirsiniz.

TERAZİ

Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeniz katı bazı konuların kilidini açabilir.



AKREP

Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Bu da modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.



YAY

Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanızda fayda var. Olgunluk güzel yaşanmışlıkların önünü açacaktır.

OĞLAK

Sevdiklerinizden gelebilecek hediyeler, sizi mutlu edebilir.

Yüzünüzün güleceği bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç geçiriyor olacaksınız.



KOVA

Eğlenmek için zaman ayırmanız gerekiyor ve arkadaşlarınız da organizasyon konusunda sizlere yardımcı olabilir.

Sevdiklerinizin her konudaki önerilerine kulak verin.



BALIK

Sabırlı olmak zor olsa da sabrınızın sonunda getirdiği büyük karı görebileceksiniz.

Mesleki konularda kendinizi geliştirmenizi içeren konular gündeme gelebilir.