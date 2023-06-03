KOÇ
Aksiyon almadan önce düşünmeniz gereken konuları göz önünde bulundurun.
Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir.
BOĞA
Çok yönlü analiz yeteneğinizle içine girdiğiniz otomatik ruh hallerinden iradenizle çıka bileceksiniz ve evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.
İKİZLER
Bol su içmek ve istemeseniz bile egzersiz yapmak sizi kendinizi disipline sokmak hususunda verimli hissettirebilir. Öğleden sonra dinlenmek için zaman ayırabilirsiniz.
YENGEÇ
Bu aralar tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.
ASLAN
Son zamanlarda hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.
Kimse sizi karar almaya zorlamasa da almadığınız kararlar ilerde yük olabilir.
BAŞAK
Özgürlüğünüzün 3. şahıslar ve konuşmalar etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz.
Kendi kararınızı alma aksiyonuna ve hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.
TERAZİ
Sevmek değerli bir hazine olduğundan insanları kolay kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.
Affediciliğin çok önemli olduğu bir gün geçirebilirsiniz.
AKREP
Yaratıcı olmak için gösterdiğiniz çaba bugünlerde sizi yorgun düşürse de bir o kadar iyi gelecek. Dikkatinizi toplayıp olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz.
YAY
Eğitim alanındaki hedefleriniz için uygun bir gün. Tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün. Efektif bir sosyallik etrafınızı saracak.
OĞLAK
Seyahat hususunda alacağınız kararlar tatilden ziyade bir şeylerin çözümü odağı içerebilir. Yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz.
KOVA
İş konusunda güler yüzün ne kadar büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek sizin günden keyif almanıza yardımcı olacak ve güler yüzünüz neşe saçacak.
BALIK
Zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden ağır fakat emin adımlarla gün içi bütün niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.